L' Italia vista da Mountain View Un anno di ricerche su Google

Sebastian Vettel - la lettera in Italiano alla Ferrari in vista del 2019 : Una cosa inusuale, segno del suo momento di carriera difficile, ma anche dell'attaccamento che nutre per la Ferrari. A poche ore dal Natale e durante la pausa per le vacanze, Sebastian Vettel ha preso "carta e penna" e scritto una lettera, in italiano, alla scuderia di Maranello: un messaggio di aff

Atletica - primi raduni per l’Italia in vista del 2019. Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost aprono l’anno in Sudafrica : Saranno Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost i primi azzurri a tornare al lavoro in vista della nuova stagione. La FIDAL ha reso note le sedi dei raduni dell’Atletica italiana nella prima parte del 2019. I due saltatori in alto voleranno passeranno il Capodanno in Sudafrica, visto che si alleneranno dal 29 Dicembre al 17 Gennaio a Potchefstroom. Molto più ampio il gruppo azzurro che si allenerà a Tenerife dal 3 al 19 Gennaio. In Spagna ...

'Senza monumentalismi né autocommiserazioni'. Intervista a Stefano Boeri - 'una risposta molto genovese per il Ponte d'Italia' - di C. Renda - : 'È un messaggio importante che diamo all'estero. L'Italia ricostruisce il suo Ponte, lo affida a un architetto che la rappresenta nel mondo e lo fa in tempi celeri'

Premio Angi 2018 : l'intervista a Diana Battaggia - direttore ONU per lo Sviluppo Industriale in Italia : Premio Angi 2018: l'intervista a Diana Battaggia, direttore ONU per lo Sviluppo Industriale in Italia

Anastasio al top nella finale di X Factor Italia più vista di sempre del talent Sky : Anastasio ha vinto ieri sera l’edizione 2018 di “X Factor Italia”, al termine della finale-evento live al Mediolanum Forum di Assago per un’edizione che ha raggiunto nuovi record d’ascolto, di voti e sui social network. 21 anni, studente di Meta di Sorrento, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Una passione, quella per la musica, che ha coltivato da solo, attratto ...

Salute - sondaggio OMS : il 50% Italiani non fa mai controlli della vista : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre l’80% dei deficit visivi può essere prevenuto o curato: senza interventi decisi, secondo le stime dell’OMS, l’84% di tutti i casi di cecità e ipovisione riguarderà gli ultracinquantenni. Eppure, il 50% degli italiani non fa mai controlli della vista e tra il 30% che ha effettuato negli ultimi 12 mesi una visita oftalmologica 1 su 5 dichiara di essere tranquillo perché l’ha fatta ...

Intervista – Luciano Canfora : «L’Italia è in una situazione di paralisi - la democrazia ha le ore contate» : Luciano Canfora, è una delle voci più autorevoli della cultura italiana: filologo, storico e professore emerito dell’Università di Bari, il suo studio, da sempre orientato verso una metodologia multidisciplinare, lo ha collocato di diritto sul podio degli autori più letti e tradotti al mondo spaziando tra filologia, storia e politica: dall’età antica all’età contemporanea. Il suo ultimo libro edito da Laterza intitolato “La ...

Vista dall'Europa - l'Italia è in mano a Salvini : Il governo italiano visto dall'estero è più verde che giallo. I messaggi del leader della Lega, Matteo Salvini, sono interpretati come la linea ufficiale del governo, che spesso viene etichettato di “estrema destra” dai media stranieri. Una narrazione che nasce, in parte, dal protagonismo del vicepr

Le Previsioni Meteo per le Geminidi : una tempesta sull’Europa oscurerà la vista delle stelle cadenti ma l’Italia ha una chance [DETTAGLI] : Il picco dello sciame Meteorico delle Geminidi quest’anno avverrà la notte tra il 13 e il 14 dicembre. Il Meteo, tuttavia, potrebbe essere una spina nel fianco di tutto coloro che sperano di avvistare almeno una delle Meteore più belle dell’anno. Una tempesta sull’Europa, infatti, limiterà la possibilità di godersi lo spettacolo, che potrebbe regalare fino a 120 Meteore all’ora. Secondo AccuWeather, le nuvole oscureranno la vista su gran parte ...

"Dopo i gilet gialli - la Commissione non può essere rigida con l'Italia". Intervista a Corrao - eurodeputato M5s : "Questo è un momento in cui la Commissione Europea si gioca la credibilità. Se Macron dovrà espandere la sua manovra economica e chiedere di sforare il limite del 3 per cento e la Commissione gli porge la mano, a quel punto diventa ingiustificabile un atteggiamento rigido nei confronti dell'Italia...".La Francia brucia, ma proprio per questo apre opportunità per la trattativa tra Ue e Italia sulla manovra economica. ...

Manovra - Delrio (Pd) : “Tutti dati falsi - una cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete abbandonati da noi e dal popolo Italiano” : Duro intervento del capoguppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella dichiarazione di voto contraria alla legge di Bilancio, il cui testo passerà al Senato per la seconda lettura e per i probabili correttivi. Delrio esordisce, menzionando la tragedia avvenuta al concerto del trapper Sfera Ebbasta e ringraziando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la sua visita a Corinaldo. Poi critica severamente il governo M5s-Lega, rivolgendosi al ...

Berlusconi : alle Europee resteremo Forza Italia - 'Manovra senza contenuti - mai vista una cosa simile' : ... non solo benessere e libertà ma faro di cultura e di civiltà, di democrazia e di pace per i popoli di tutto il mondo. Per questo serve politica estera comune e soprattutto difesa comune: saremmo una ...

"Diamo voce ai migliori giovani innovatori Italiani" : intervista a Gabriele Ferrieri - presidente Angi : "giovani, eccellenza e dialogo sono le tre parole chiave per l'innovazione", dice Ferrieri. Premio speciale a Bebe Vio

Matteo Dall’Osso : «I 5 Stelle umiliano i disabili - passo a Forza Italia». In vista per lui sanzione da 100 mila euro : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni»