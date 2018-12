Indonesia | la band distrutta dallo tsunami | uno dei membri | “Mentre ero sott’acqua

Tsunami Indonesia - il cantante della band travolta dall’onda : “Pregate per mia moglie - è dispersa” : "Pregate per mia moglie, è dispersa": è questo il drammatico appello del cantante dei Seventeen, la band travolta dallo Tsunami in Indonesia. Un'immagine che circola in queste ore mostra l'onda che colpisce in pieno il palco. Il leader del gruppo è sopravvissuto, ma la moglie è dispersa. Altri due componenti della band sono morti.--Nel filmato diffuso sui social, il leader del gruppo ha raccontato quello che era successo e il modo in cui il ...

