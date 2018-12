: #UltimOra Alghero, uccide la moglie e si costituisce #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Alghero, uccide la moglie e si costituisce #canale50 - Cyber_Feed : Breaking News #Uccide moglie:donna aveva chiesto aiuto - TelevideoRai101 : Uccide moglie:donna aveva chiesto aiuto -

Si sarebbe rivolta di recente al Centro di ascolto antiviolenza lauccisa in serata dal marito ad Alghero, in provincia di Sassari. L'omicidio è avvenuto nella casa dove viveva con il marito, 42 anni, carrozziere e imbianchino,che si è presentato dai carabinieri per confessare l'omicidio. La, che è stata strangolata,40 anni,lavorava per una cooperativa che gestisce servizi di assistenza domiciliare per conto del Comune. La coppia, con figli piccoli,stava affrontando una tormentata separazione.(Di domenica 23 dicembre 2018)