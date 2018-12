Monza | per il suo compleanno Morgan regala un inedito | In questo modo

MotoGp - Valentino Rossi 'romantico' : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Per ultimo, oggi, il nove volte campione del mondo ha voluto ringraziare tutto il suo team: ' è stata una bella gara,ci siamo divertiti un sacco!grazie a tutto il team per il supporto e la passione ',...

MotoGp – Valentino Rossi ‘romantico’ : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Valentino Rossi ed il post di ringraziamenti per le emozioni vissute al Monza Rally Show 2018 E’ passata qualche settimana ormai dallo spettacolo del Monza Rally Show, ma il suo vincitore, Valentino Rossi ha deciso di rinfrescare la memoria a tutti i suoi tifosi con una serie di post su Instagram. Probabilmente di ritorno dalla sua vacanza al caldo, in Giamaica, con Francesca Sofia Novello, la sua bella fidanzata, il Dottore ha ...

Manovra - Lega brinda in piazza Cadorna a Milano per prolungamento metro M5 fino a Monza : La Lega ha organizzati un brindisi in piazzale Cadorna a Milano dopo lo stanziamento da parte del governo dei fondi per prolungare la metropolitana M5 fino a Monza, stanziamento che è contenuto dalla ...

Monza - 17enne bullizzato e costretto a fumare hashish : 3 denunciati/ Minacce di morte e insulti per 6 mesi : 17enne bullizzato e costretto a comprare e fumare hashish: tre compagni di classe denunciati dai Carabinieri dopo la segnalazione della madre della vittima.

Dopo soli sette mesi il direttore dell'Asl Mario Alparone lascia Asti per Monza : Un ritorno in terra lombarda per il manager con un lungo e solido passato professionale nel campo assicurativo e bancario e la successiva 'virata' verso il mondo della sanità pubblica. Ad Asti solo ...

Monza - Berlusconi opta per la trasformazione della società : ricapitalizzazione e S.p.A. : Sul campo il Monza non sta brillando, nonostante le premesse e le attese al momento del passaggio della proprietà nelle mani di Berlusconi. Il presidente, però, ha già trasformato dal punto di vista finanziario la società acquisita tramite Fininvest per 2,9 milioni. L’assemblea degli azionisti, infatti, ha optato per il passaggio da S.r.l. a società per Azioni e per il cambio di nome, con decorrenza dal prossimo luglio, da società ...

BERLUSCONI - SVOLTA SUL Monza CALCIO/ Cambia il nome - lo trasforma in spa e aumenta il capitale : ecco perché : BERLUSCONI, SVOLTA sul MONZA CALCIO: Cambia il nome della squadra, la trasforma in spa e aumenta il capitale. ecco l'obiettivo del Cavaliere.

CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due importanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...

Sanità - Monza : ambulatorio per i bimbi con malattie autoimmuni del fegato : Nasce all’ospedale San Gerardo di Monza un ambulatorio multispecialistico per i bambini che soffrono di malattie autoimmuni del fegato. “Un’eccellenza in Italia e l’unico di questo genere – sottolinea l’Asst – che va ad aggiungersi agli altri centri Ern (reti europee di riferimento per le malattie rare) presenti al San Gerardo”. Il nuovo ambulatorio è operativo da qualche giorno grazie a un ...

Qualità della vita 2018 : Monza è la provincia numero 23 - vince Milano per la prima volta : Monza è alla posizione numero 23 della maxi classifica del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita, più sei posizioni rispetto al 2017. Il benessere fotografato attraverso 42 indicatori suddivisi in sei ...

Pallavolo - niente da fare per la Millenium Brescia : Monza si impone 3-1 al termine di un match emozionante : Brescia sale sull’altalena ma ne esce senza punti: parte male poi recupera, vive un secondo set horribilis, si riscatta alla grande nel terzo frangente ma nel quarto escono le brianzole sulla distanza La Banca Valsabbina Millenium lotta ma è sconfitta dal Saugella Monza. Nella decima giornata della Samsung Volley Cup serie A1 le Leonesse di coach Mazzola sono state battute dalla forte formazione brianzola. Brescia è al quinto ko ...

Samsung Volley Cup 10ª Giornata - Successi per Bosca S. Bernardo Cuneo e Saugella Monza : Samsung Volley Cup: impresa Bosca S.Bernardo, Scandicci battuta 3-2. La Saugella supera Brescia per 3-1 e aggancia il quinto posto Una domenica pomeriggio con sole due partite chiude la 10Giornata ...

Samsung Volley Cup 10ª Giornata – Successi per Bosca S. Bernardo Cuneo e Saugella Monza : Samsung Volley Cup: impresa Bosca S.Bernardo, Scandicci battuta 3-2. La Saugella supera Brescia per 3-1 e aggancia il quinto posto Una domenica pomeriggio con sole due partite chiude la 10^ Giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. La Bosca S.Bernardo Cuneo compie l’impresa, sconfiggendo la Savino Del Bene Scandicci per 3-2 e regalandosi una serata da grande. Le toscane scivolano in terza posizione, appaiate ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...