' La manovra è pessima' | la nota unitaria di Cgil | Cisl e Uil

Sindacati : manovra pessima.Mobilitazione : 16.53 Negativo il giudizio dei Sindacati confederali sulla manovra , le cui modalità di approvazione- dicono-"rappresentano una grave lesione alla democrazia parlamentare". "Sbagliata,miope,recessiva,taglia ulteriormente su crescita e sviluppo,lavoro e pensioni,coesione e investimenti produttivi,negando al Paese,in particolare alle sue aree più deboli,una prospettiva di rilancio". Così in una nota Cgil, Cisl e Uil definiscono la manovra e si ...

Sindacati : ' manovra pessima - manifestazione' : Una manovra "sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più ...

Cgil - Cisl e Uil : 'manovra pessima - manifestazione a gennaio' - : Durissima nota dei tre sindacati contro la legge di bilancio, dopo il via libera del Senato. "Taglia su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni. E per come è stata approvata lede la democrazia ...