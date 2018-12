Scontro sulla manovra | il voto slitta a stasera All’appello mancano ancora due miliardi 

Scontro mortale sulla statale. Di notte la strage dei ragazzi : Tiziana Paolocci Due auto accartocciate come fogli di lamiera dati alle fiamme. Una scena raccapricciante quella che si sono trovati davanti gli agenti della Polstrada di Bellano e Lecco e i vigili ...

Lamezia - Scontro mortale sulla statale 280 : Lamezia Terme - Incidente mortale questa mattina, intorno alle 7, sulla strada statale 280 in direzione Lamezia all'altezza di Settingiano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e un furgone. ...

Sondrio - auto contromano sulla statale : 6 morti nello Scontro frontale : Dopo lo scontro le due auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo sulla statale dello Stelvio

Castelli sulla Scontro con Padoan : 'Non mi pento - vogliono screditarci' : 'L'obiettivo di alcuni è farci passare per incompetenti. Io non ho la scienza infusa, a volte qualcuno mi ha screditata per raggiungere altri obiettivi, ma non mi pento di dire quello che ritengo sia la verità'. Così Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota ...

Scontro sul clima all'Onu. Mosca e Washington sposano Riad sulla linea critica : ... ma contemporaneamente sono due potenti asset con cui Mosca riesce a giocare anche le sue carte sulla politica internazionale. E per Russia e Stati Uniti, l'allineamento con Riad rientra anche nel ...

[Il retroscena] Cinque Stelle - Lega e lo Scontro finale sulla Manovra. Con Tria che non si fa vedere : Per la cronaca, la decisione di Fico di rinviare il voto sulla salva-farmacisti ha creato qualche imbarazzo anche in casa CinqueStelle. "Quella norma serve a impedire la svendita delle nostre ...

Tria alla Camera - è Scontro sulla comunicazione : ... se possibile, che l'Italia entri in una procedura di infrazione per deficit eccessivo', ha detto il ministro dell'Economia, spiegando che 'sono in atto simulazioni per capire quali sono i margini ...

Incidente sulla Vittoria Gela - Scontro auto camion : 3 feriti : Incidente stradale oggi sulla SS 115, la Vittoria Gela. A scontrarsi sono stati un camion e due auto. Tre i feriti. Sul posto i carabinieri

Emilia Romagna - Scontro sulla radiazione di un medico : Guerra tra ordine dei medici e assessorato regionale. Sergio Venturi, ex primario del policlinico bolognese, è accusato di aver consentito la gestione delle ambulanze ai soli infermieri. Ma il vero ...

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Monti sulla manovra : 'Si prevede uno Scontro tra il governo e chi sa qualcosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Governo diviso sulla manovra : trattare o andare allo Scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...

Aborto - Scontro a Verona tra “Non una di meno” e Lega : le attiviste distribuiscono caramelle e volantini sulla 194 : Una semplice campagna informativa ha riacceso il dibattito sull’Aborto a Verona, la città dichiaratamente ‘pro vita’ nella quale il 5 ottobre scorso è stata approvata in consiglio una mozione a firma leghista contro l’interruzione di gravidanza. A scatenare le polemiche un’attività del movimento femminista “Non una di meno” che lo scorso sabato, fuori dal liceo Messedaglia e alla stazione ferroviaria, ha ...

Verona - nuovo Scontro sull'aborto : all'uscita di scuola caramelle e volantini sulla 194 : Nella città della mozione pro vita, "Non una di meno" distribuisce pastiglie di zucchero e informazioni sui contraccettivi all'ingresso di un liceo. Insorge la Lega: "Iniziativa da esaltati"