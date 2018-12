Il reddito di cittadinanza sbarca anche su Alexa

Di Maio : “Il reddito di cittadinanza non partirà il primo aprile - le ironie si sprecherebbero” : "Con il reddito di cittadinanza si parte a marzo. Io non partirò mai ad aprile, l'1 aprile è un 'pesce d'aprile", ha dichiarato alla trasmissione Agorà Rai3 il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, smentendo le dichiarazioni rese pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta.Continua a leggere

Di Maio : reddito cittadinanza a marzo : 09.27 "Anche per la prossima manovra, l'Iva non aumenterà",anche perché "da gennaio partirà il team 'mani di forbici' per tagliare tutti gli sprechi".Così il vicepremier Di Maio ad Agorà sulle clausole di salvaguardia. Di Maio ha spiegato che il reddito di cittadinanza partirà a marzo e riguarderà una platea di 5 milioni di persone."Gli F35-ha detto-non sono una priorità,dobbiamo tagliare le spese inutili".Infine:Mattarella è stato ...

reddito di cittadinanza : per Di Maio ci sarebbero 10 miliardi per finanziare la misura : In seguito alla formazione del nuovo governo, ciò che ha fatto più discutere è stata la proposta del Movimento Cinque Stelle: il Reddito di cittadinanza, il quale ha creato da subito non poche perplessità, dividendo i cittadini tra coloro che sono favorevoli e coloro che non lo sono per niente. Possibili importi del Reddito di cittadinanza In base alle dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio, la copertura prevista dal Reddito di ...

Manovra - Grillo chiama Di Maio - per complimentarsi - : "reddito di cittadinanza? Lo voglio anch'io" : Fonti interne al movimento, poi, avrebbero confermato e rimarcato la posizione secondo cui le risorse, all'interno del ministero dell'Economia e delle Finanze, sarebbero state sufficienti e, ...

Anche le imprese al banchetto del reddito di cittadinanza : "Questa è la tua vittoria". Il giorno dopo il discorso di Conte al Senato e la certificazione dei nuovi saldi della manovra, Luigi Di Maio riceve le congratulazioni di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo. I due si congratulano, gli riconoscono il merito di lunghi mesi di forzature che hanno portato a ottenere il reddito di cittadinanza. I colonnelli del Movimento si stringono intorno al loro frontman. "È stata sua la sua ...

Manovra al Senato. reddito cittadinanza e 'quota 100' ad aprile. Botta e risposta Boeri-Bongiorno sulle pensioni : Per il presidente dell'Inps non è vero che chi andrà in pensione con quota 100 sarà rimpiazzato. Il ministro della Pubblica Amministrazione: no a falsi allarmi. Salvini: se ne vada - L a Manovra al ...

Legge di Bilancio - meno risorse per reddito di cittadinanza e quota 100 : i nuovi conti del governo : I nuovi saldi della manovra cambiano lo scenario delle cifre investite soprattutto per le due misure principali: il reddito di cittadinanza e la quota 100. Quasi 5 miliardi di euro in meno per mettere in atto le due misure, grazie alla loro partenza ritardata. Ecco i nuovi saldi della Legge di Bilancio con tutte le modifiche e i tagli.continua a Leggere

reddito di cittadinanza ad aprile. Quota 100 a ottobre per gli statali : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia - sul piano politico - hanno però potuto dire che le novità partiranno senza ritardi ad aprile. Per quanto riguarda il dossier previdenziale ...

Manovra al Senato. reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Quota 100 - reddito cittadinanza e assunzioni : tra Boeri e Salvini ormai volano gli stracci : Il presidente Inps: "Non abbiamo dettagli né su pensioni né su reddito di cittadinanza. Blocco assunzioni nella pubblica...

Immobili - soldi in banca ed auto incideranno sul reddito di cittadinanza : Con un decreto dopo Natale il governo varerà il reddito di cittadinanza. Dopo il disco verde alla manovra finanziaria da parte di Bruxelles, la misura non ha più ostacoli e come da programma dovrebbe partire ad aprile. La riduzione del deficit in manovra, che dal 2,40% passa al 2,04% ha costretto il governo a ridurre diversi capitoli di spesa previsti nella legge di Bilancio e da queste riduzioni non è restata immune la misura di contrasto alla ...