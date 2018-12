: A #Monterchi, in località #Padonchia, (Arezzo), un #incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento: due an… - TgrRaiToscana : A #Monterchi, in località #Padonchia, (Arezzo), un #incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento: due an… - Agenzia_Italia : Incendio nella notte in un appartamento a #Monterchi, vicino Arezzo. morti due anziani - NotizieIN : Arezzo, incendio in abitazione: 2 morti -

Due persone anziane sono morte e due donne di 27 e 56 anni sono rimaste ferite a causa dell'divampato in un'. Il fatto è avvenuto intorno alle 4.40 in provincia di. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dei due anziani. Le donne ferite sono state portate all'ospedale di Sansepolcro in codice giallo In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'.(Di sabato 22 dicembre 2018)