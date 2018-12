Atac | con parcometri Pay&Go possibile comprare titoli di viaggio

«Licenziamenti per colpa di Atac» : i creditori raccontano il loro calvario : Nel giorno dell'assemblea dei creditori il proprietario del «Bar Lepanto» dove Atac ha consumato caffè per 989mila euro senza mai versare un soldo e la rappresentante di Unicredit, esposta con la ...

Atac - al via il voto sul concordato. Un creditore : "Così ho evitato di fallire" : "A saperlo, non lo rifarei: rinuncerei al lavoro". A parlare è uno dei 1200 creditori di Atac, l'azienda per la mobilità di Roma il cui piano di concordato ha ottenuto a fine luglio il via libera del ...

Roma - secondo il quotidiano il Foglio indagato Paolo Simioni - presidente e direttore generale dell'Atac : secondo quanto riportato dal sito de Il Foglio il presidente e direttore generale di Atac Paolo Simioni sarebbe indagato. «A quanto risulta in esclusiva al Foglio - si legge sul sito del...

Metro sì - metro no : la lotteria dei passeggeri romani con Atac : Intorno alle 18.30 la stazione metro di Barberini a Roma è stata di nuovo chiusa. Lunedì sera, stessa storia. Tra venerdì e sabato, i problemi con le fermate centrali della metropolitana di Roma, linea A, sembravano risolti ma oggi Barberini è tornata agibile solo in uscita. [articlepreview id="2

Europa League - Quaresma ci ricasca : entrAtaccia da cartellino rosso e Besiktas eliminato contro il Malmoe : Sconfitti in casa ed eliminati a sorpresa dall'Europa League. Nella serataccia del Besiktas , ko per 0-1 contro il Malmoe alla Vodafone Arena di Istanbul la maglia nera va senza dubbio a Ricardo ...

Stanziale : Atac rinata anche grazie a contributo sindacati : Roma – “È stato un incontro produttivo. L’azienda ci ha illustrato il percorso di risanamento e c’e’ l’auspicio di tutti affinche’ il concordato venga accettato dai creditori. Abbiamo ragionato su quello che serve per rilanciare l’azienda che nell’ultimo anno, anche grazie al rapporto proficuo con i sindacati, ha agito in modo positivo”. “Ora servono investimenti e assunzione di ...

Processo Amadeo MAtacena - cambia la contestazione per Claudio Scajola e Marcello Dell’Utri si avvale : Un’associazione segreta, collegata alla ‘ndrangheta, agevolata dall’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia. Il Processo “Breakfast” doveva essere alle battute finali e oggi era prevista la deposizione di Marcello Dell’Utri. Dopo una serie infinita di rinvii per motivi di salute e per problemi tecnici relativi alle videoconferenze, l’ex senatore e fondatore di Forza Italia ha inviato una lettera al Tribunale di Reggio ...

Di Biase : inaccettabile nascondere dati polvere sottili da Atac e Comune : Roma – “Atac chiarisca sui dati inerenti le polveri sottili rilevati nell’aria della metro di Roma e fornisca tutte le prove necessarie e complete per rassicurare le migliaia di lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici a Roma”. “È incredibile che un’azienda come l’Atac e il Campidoglio non abbiamo messo a disposizione, in maniera dettagliata e trasparente, tutti i dati della ...

Guida con il cellulare e passaggio con il rosso : mezzo milione di multe - il record degli autisti Atac : Pensare che quando sono stati arruolati dall'Atac, anni fa, hanno pure dovuto superare una prova di Guida non delle più facili. Eppure, a leggere i report interni di via Prenestina, gli autisti dei ...

Atac : lotta all’evasione - a ottobre +31% di controlli e +24% di sanzioni : Nei primi dieci mesi dell’anno le multe e i controlli ai passeggeri in crescita dell’11% rispetto al 2017 Roma – Prosegue anche nel mese di ottobre l’andamento positivo dell’azione di contrasto all’evasione tariffaria. Nel mese scorso, infatti, Atac ha elevato oltre 16.700 multe, il 24% in più rispetto a ottobre 2017. Nei primi dieci mesi del 2018 le sanzioni elevate sono state oltre 137 mila, l’11% in più ...

CAtacombe San Gennaro : la lettera con gli encomi di Ravasi a Loffredo : La lettera è dell'8 febbraio 2016. La firma del mittente è quella del cardinale Gianfranco Ravasi, nella sua veste di presidente della Pontificia commisione di archeologia sacra; il destinario si ...

Caso cAtacombe - parla don Loffredo : 'La confusione mortifica i successi' : 'Il clamore mediatico registrato in questi giorni evidenzia un clima di confusione e disorientamento che mortifica il ruolo, il volto e il successo che, legittimamente, le catacombe da tempo hanno ...

CAtacOMBE DI SAN GENNARO/ Cosa nasconde il brutto attacco ai giovani della "Paranza" - IlSussidiario.net : Perché usare in modo strumentale i giovani che a Napoli hanno resuscitato le CATACOMBE di San GENNARO, a Sanità, per manovre di politica ecclesiastica?

Salvini a 360 gradi su Napoli : 'Al Vasto allontanati 140 immigrati. CAtacombe - il Vaticano ci verrà incontro' : Il ministro degli Interni Matteo Salvini è giunto nella Prefettura di Napoli dove presiede a riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della ...