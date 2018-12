Salvini torna a pungere l’UE e avverte Giuseppe Conte | “Non dimenticare chi è il vero

Matteo Salvini - l'inquietante retroscena del Corriere : magistratura - torna il ticchettio? : Una dichiarazione di Matteo Salvini a Quarta Repubblica, su Rete 4, - 'la stragrande maggioranza dei magistrati tiene la politica fuori dai tribunali ma c'è qualcuno che resta ancorato ai vecchi schemi e pensa di usare la toga per fare quello che gli italiani non hanno fatto in cabina elettorale' - solleva un ...

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 dicembre : “Vi spiego il reddito e dico a Salvini…” Il forum con Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...

'Salvini? Un raggio di buon senso non fa tornare la crescita' : Roma . Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha detto che il governo sta recuperando "buonsenso" dopo un confronto domenicale al ministero dell'Interno con il vicepremier Matteo Salvini che ...

Lega - al via manifestazione con un minuto di silenzio per i ragazzi della discoteca. Salvini 'Faremo tornare l Italia grande' : Una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la strage nelle discoteca vicino ad Ancona. Il carattere politico dell'adunata del Carroccio in piazza del Popolo - nel cuore di Roma - è in ...

Pamela Anderson contro Salvini : "Torna il fascismo". La replica velenosa del ministro : L'ex protagonista di Baywatch stronca il governo: "In Italia un clima da Anni 30. Dalle misure anti-immigrazione una nuova...

Matteo Salvini torna su Twitter dopo la polemica di Spataro : 'Spero nessuno si offenda' : Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non ...

Matteo Salvini risponde a Nanni Moretti : “E’ tornato il regista radical chic che mi affianca a un dittatore sanguinario. Quanta pazienza…” : Dal 6 dicembre sarà nelle sale “Santiago, Italia”, il nuovo film documentario di Nanni Moretti che racconta il golpe cileno dell’11 settembre 1973, un colpo che mise fine al governo di Allende con l’arrivo al potere del dittatore sanguinario Pinochet. Il regista intervistato dal Venerdì di Repubblica alla domanda sul perché avesse scelto proprio questo argomento aveva risposto tirando in ballo un parallelismo con la ...

Legittima difesa - Salvini : case devono tornare a essere inviolabili - : Il vicepremier difende il gommista che ha ucciso un ladro: "Ogni italiano è Legittimato a difendersi senza subire processi". Poi promette la riforma della giustizia entro il 2019 e annuncia: "Ho ...

Salvini torna all'attacco : presto una legge sulla legittima difesa : Ci risiamo. E' bastato un caso di cronaca per ringalluzzire un Matteo Salvini sempre più spregiudicato. Un gommista di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha ucciso un ladro questa notte, verso le 4, colpendolo con due colpi di ...

Grazie Salvini! Grazie Di Maio! Per merito vostro la vera politica sta per tornare : Da mesi sto alla finestra a pensare, rifiutando inviti sia in tv sia a scrivere sui giornali. Le mie esternazioni sono state parche, tanto che qualcuno mi ha accusato di “afonia” nei confronti di un governo che, pro quota, ho appoggiato. Ho votato, infatti, due volte il M5s: una volta nella passata legislatura alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Mi sento, quindi, responsabile degli sviluppi, per quanto mi concerne. ...

Dl Sicurezza - Boldrini a Salvini : “A che punto sono accordi coi Paesi africani per i rimpatri? Lei torna sempre a mani vuote” : “Questo decreto non è per la Sicurezza ma per la propaganda di questo governo. Il ministro dell’Interno ha promesso di ‘cacciare 600mila clandestini’, come dice lui. A che punto siamo coi Paesi d’origine, signor ministro? Il problema è che lei torna dall’Africa sempre a mani vuote“. sono le parole di Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali, durante la fase di dichiarazione delle intenzioni di voto ...

Salvini torna sul caso Gattuso : “adesso lo chiamo e chiariamo” : Milan, Rino Gattuso ha risposto a tono alle critiche di Matteo Salvini, il quale adesso vuole chiarire la situazione creatasi ”Lo chiamo entro mezz’ora e ci mettiamo d’accordo al volo, tra milanisti ci si intende subito. E’ un grande”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine di un evento a Roma organizzato da Poste italiane, risponde a chi gli domanda del botta e risposta ...