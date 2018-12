NBA | Houston fissa il nuovo record | 26 triple segnate in una sola partita

NBA - ok Belinelli - perde Gallinari. Vincono Golden State e Houston : Sono ben otto gli incontri validi per la regular season Nba disputati nella notte con entrambi gli italiani in campo: Danilo Gallinari sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers e Marco Belilnelli che ...

NBA - James Harden onnipotente : 47 punti e quarta vittoria in fila per Houston : Houston Rockets-Utah Jazz 102-97 James Harden festeggia il titolo di giocatore della settimana per la Western Conference con una partita da autentico MVP, chiusa non solo con 47 punti ma anche ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

NBA - Caldwell-Pope nel mirino dei Rockets : è Houston la terza squadra nella trattiva Lakers-Suns per Ariza? : Gli Houston Rockets hanno manifestato il proprio interesse per Caldwell-Pope: i Lakers vorrebbero inserire il giocatore nella trade con i Suns per arrivare ad Ariza e cercano una terza squadra Nonostante la trade per Trevor Ariza si sia arena alla volontà dei Lakers di non sacrificare i propri giovani, la pista non sembra essersi raffreddata completamente. I Suns vorrebbero in cambio un giocatore che vada aggiunga playmaking alla squadra e ...

NBA - Houston-Portland 111-103 : i Rockets battono un colpo e superano i Blazers grazie alla panchina : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 111-103 Per superare un momento difficile di squadra serviva una reazione del collettivo, e gli Houston Rockets per una sera hanno risposto presenti. Con sette ...

Il giocatore NBA Stephen Curry : 'Siamo mai stati sulla Luna?' - la Nasa lo invita a Houston : Un episodio veramente curioso quello accaduto durante il podcast "Winging It", condotto dai campioni NBA, Vince Carter e Kent Bazemore, durante il quale erano intervistati Stephen Curry, l'asso dei Warriors divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi terribili tiri da tre punti, insieme ad Andre Igoudala, suo compagno nel team californiano. Nella speciale classifica del tiro dalla distanza, e non solo, Steph è un campione ma, a quanto pare, è ...

NBA – “Lo sbarco sulla Luna degli USA? Mai successo” - Steph Curry spiazza tutti e la NASA lo invita a Houston! : Steph Curry scherza sulla possibilità che lo sbarco sulla Luna degli USA non sia mai accaduto: la NASA lo invita al Johnson Space Center di Houston Negli ultimi tempi, i giocatori NBA stanno mettendo a dura prova le scoperte tecno-scientifiche del passato. Dalla forma della terra, piatta secondo Kyrie Irving, al falso sbarco sulla Luna di Steph Curry. La stella dei Golden State Warriors (insieme ad Iguodala), durante il podcast ‘Winging ...

Mercato NBA – Houston Rockets su J.R. Smith : ecco la situazione in casa Cavs : Gli Houston Rockets hanno messo J.R. Smith nel mirino: i Cavs pronti a tagliarlo in caso non ricevessero offerte favorevoli entro la trade deadline Gli Houston Rockets hanno messo nel mirino J.R. Smith. La situazione della guardia ex Knicks e Nuggets è ben nota: vista la piega che ha preso la stagione dei Cleveland Cavaliers, partita con i Playoff come obiettivo e tramutatasi in un disastro dopo poche partite, J.R. Smith ha chiesto di ...

NBA - Dallas-Houston 107-104 : Luka Doncic da impazzire - 11-0 di parziale e Rockets rimontati : Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-104 Il profilo Twitter dei Dallas Mavs ha trovato le parole perfette: "Quella volta in cui Luka Doncic ha realizzato un parziale di 11-0 da solo…". Non c'è bisogno ...

Basket - NBA : altro crollo per Houston - Boston risale spedita : NEW YORK - Serata da dimenticare per Houston nella regular-season Nba . I Rockets crollano sul parquet della Vivint Smart Home Arena, subendo una pesante sconfitta, 118-91, per mano degli Utah Jazz, ...

NBA - Houston ko. Vittorie per Boston e Portland : ROMA - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di 118-91 la dice ...

