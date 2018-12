La Fed non cede a Trump |  alza i tassi per la quarta volta e preannuncia due strette

Fedez e i 9 mesi con Leone : «La vita di prima non mi appartiene più» : Chiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle foto con LeoChiara Ferragni, le più belle ...

Satta-Boateng è crisi. Melissa non indossa più la Fede? : Melissa Satta , tre mesi fa, aveva chiamato a raccolta i tifosi del Sassuolo ad abbonarsi allo stadio : 'Ci siamo io e Federica Nargi, un motivo in più per abbonarsi al Sassuolo. E quando ricapita un'...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Ecotassa : Anfia-Federauto-Unrae - colpite non solo auto lusso : TORINO - 'Le analisi della misura nella sua nuova riformulazione, evidenziano come ad essere colpite dal malus, non saranno solo le autovetture di lusso o di grossa cilindrata, peraltro già ...

Trump contro rialzi tassi : 'Spero che Fed legga WSJ Editorial - non rendete mercato più illiquido' : "Spero che chi è alla Fed leggerà il Wall Street Journal Editorial, prima di commettere un nuovo errore. Ancora, non rendete il mercato più illiquido di quello che già è. E basta con i 50 B's. Cercate ...

'Amici - amori e amanti' a teatro : 'Non fate come noi - siate Fedeli' : Due coppie, quattro amici e un'infinità di bugie e tradimenti. 'Amici, amori e amanti' è il titolo della divertente commedia di Florian Zeller, uno degli autori più rappresentati del teatro francese ...

Anfia - Unrae e Federauto : 'Basta tasse su auto. Ricorda superbollo e non ha effetti su inquinamento' : TORINO - 'La nuova tassa Ricorda il superbollo, non ha effetti sulla riduzione dell'inquinamento, crea un ammanco nel bilancio dello Stato e impatterà sull'occupazione del...

Var Roma-Genoa - Preziosi infuriato/ 'L'arbitro era in malaFede' - Video : il rigore non fischiato su Pandev : Delude anche in Roma-Genoa il Var che non segnala un rigore evidente per il Grifone nel finale, portando alla brutta figura l'arbitro Di Bello.

Tommasi : "Non parliamo di malaFede. La Var porta benefici" : Nessun passo indietro sulla Var. È questa la linea di Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che nel pomeriggio di oggi è intervenuto come ospite del programma "La Politica nel Pallone" di Gr Parlamento. Tommasi ha detto la sua sulle polemiche arbitrali scatenate dagli episodi di Torino-Juventus e Roma-Genoa, esprimendo chiaramente le convinzioni dell'Aic: "La ...

Usa : Trump invita la Fed a non rialzare i tassi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a un giorno dall'inizio della riunione della Fed, ha invitato la Federal Reserve a non alzare i tassi di interesse. 'E 'incredibile che con un dollaro ...

Federer : 'Non pensavo che la Laver Cup arrivasse in Svizzera così presto' : Ho sempre detto che i migliori giocatori dovrebbero partecipare e che la sede dovrebbe alternarsi tra l'Europa e il resto del Mondo. Ecco perché non vedo l'ora.' Roger ha parlato anche delle chance ...

'Caso Normale - rettore Federico II contro sindaco Lega' : ma non è lui : Scoppia un piccolo 'giallò legato alle polemiche per lo stop all'apertura a Napoli di una succursale della Normale di Pisa. Alla base del mistero una lettera nella quale il sindaco leghista di Pisa ...