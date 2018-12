Banche | riforma Ue sui crediti deteriorati

Banche popolari : Consiglio Stato - sulla riforma atti alla Corte Ue : Sarà la Corte di Giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sulla riforma delle Banche popolari . A trasmettere gli atti a Lussemburgo è Stato il Consiglio di Stato , che ha formulato 5 diversi quesiti relativi alla legittimità "dell’imposizione di una soglia di atti vo al di sopra della quale la banca popolare e` obbligata a trasformarsi in società per azioni, in rapporto alla normativa europea in ...

Riforma Bcc - soci prigionieri delle nuove Banche : il diritto di recesso gli è negato per legge : Non è un problema finanziario. Si tratta di una questione sociale e quindi politica. I cittadini italiani, soci delle banche di credito cooperativo, stanno perdendo il loro diritto di vendere le quote rappresentative in qualità di proprietari delle banche. Sono circa 1,3 milioni gli italiani, soci cooperatori delle bcc, che stanno per essere espropriati per legge e senza indennizzo del capitale che hanno messo (speriamo consapevolmente) nella ...