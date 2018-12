Volley | Stelle d' argento del Coni per Burlandi | Monini | Cesare e Antonicelli

World Tour : a Roma nel 2019 tornano le stelle del beach Volley mondiale : Per Roma e il Foro Italico si tratterà del sesto appuntamento dopo quelli tenutisi dal 2009 al 2013 tra i quali i Campionati del Mondo del 2011 rimasti nell'immaginario collettivo come uno degli ...

Fanta Volley Cup – Da giovedì inizia la sfida con le stelle della Samsung Volley Cup : Torna la Fanta Volley Cup! Da giovedì 1 novembre parte la sfida tra gli allenatori d’Italia: crea la tua squadra con le stelle della Samsung Volley Cup L’atleta più costosa? E chi, se non Paola Egonu, mattatrice del Mondiale in Giappone? L’opposta della Nazionale e della Igor Gorgonzola Novara è il pezzo più pregiato della Fanta Volley Cup 2018-19, il fantasy game ideato e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A ...

Italia - ora sfrutta questa Volley mania nel Bel Paese! Interesse alle stelle - una nuova alba azzurra? : Sono state sei settimane strepitose e ricche di emozioni, la grande pallavolo ci ha fatto vivere un mese e mezzo di grande intensità, siamo stati accompagnati da partite da brividi e da azioni al fulmicotone. I due Mondiali 2018 di volley sono stati davvero eccezionali e hanno fatto scoppiare la pallavolo mania in Italia come testimoniano i dati di ascolto (ieri addirittura picco di 8 milioni e 43% di share per la finale persa d alle azzurre ...

Beach Volley - World Tour 2019 Yangzhou. Ostacolo a Stelle e Strisce per Menegatti/Orsi Toth : Sarà la coppia statunitense composta da Sara Hughes e Summer Ross l’avversaria di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth negli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. Un banco di prova molto complicato per la coppia azzurra ma allo stesso tempo un bel test per capire a che livello sin trovano in questo momento le italiane che finora in Cina si sono comportate benissimo con un secondo posto a Qinzhou e con una doppia ...