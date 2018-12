Sara Ricci | ' Lavoriamo di più | eppure guadagniamo meno dei maschi | anche noi attrici'

Sara Ricci : «A Un Posto al Sole per dire no alla violenza sulle donne» : Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Sara Ricci Che Adele Picardi, il personaggio che interpreta con successo in Un Posto al Sole, sarebbe stata vittima di violenza Sara Ricci lo ha scoperto per caso, indagando qui e lì. «Quando me lo hanno detto ero un po’ scioccata, ma allo stesso tempo ho pensato che avrei potuto aiutare le donne e gli uomini a prendere coscienza su un tema ...