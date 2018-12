Rifiuti a Roma | tutte le fragilità del sistema | ecco i numeri

Assoambiente : Rifiuti - ecco i numeri di Roma : Roma – “Oggi la situazione non e’ cambiata molto dal punto di vista sostanziale rispetto al passato- dichiara Chicco Testa – presidente Fise Assoambiente- Anche prima i Rifiuti urbani venivano portati fuori Regione dopo il trattamento Tmb, solo che ci andavano come Rifiuti speciali (per esempio combustibile per inceneritori e cementifici). Adesso ci andranno tal quali, a prezzi crescenti e con la ridotta ...

Che succede con i Rifiuti a Roma : Dopo il grande incendio della settimana scorsa, Roma è rimasta senza uno dei suoi più importanti impianti per il trattamento dei rifiuti, e ora si stanno cercando alternative

Rogo Rifiuti Roma : raggiunta intesa Rida-Lazio Ambiente per impianto Aprilia : E' stato firmato l'accordo tra la ditta Rida Ambiente, che gestisce il Tmb di Aprilia, e la società regionale Lazio Ambiente, proprietaria della discarica di Colle Fagiolara nei pressi di Colleferro, ...

Rifiuti : Costa - "a Roma soluzione c'è" : ANSA, - NAPOLI, 16 DIC - "Non c'è un'emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione". Cosi' il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Ho ...

Rifiuti - Ministro Costa : “Nessuna emergenza a Roma - la soluzione c’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...

Rifiuti Roma - la Raggi chiede aiuto - il sindaco di Torino (Appendino - M5S) pronta ad aiutarla : Virginia Raggi chiede un aiuto per l’emergenza Rifiuti di Roma, il sindaco Appendino di Torino pronta ad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiara Appendino e Virginia Raggi sono diventate sindaco lo stesso giorno. La prima a Torino, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a Roma, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è ...

Rifiuti Roma in Abruzzo - Lolli : se la Raggi lo richiede disposti a trattare : L'Aquila - "Non sbattiamo la porta in faccia a nessuno, vogliamo essere solidali, ma posso prendere in considerazione di fare la nostra parte solo in presenza di una richiesta dell'organo politico del Comune di Roma, e cioè della sindaca o di un assessore". Così il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, sulla vicenda del trasferimento dei Rifiuti del Comune di Roma in Abruzzo. "Sono quattro ...

Roma : domenica Municipio VIII promuove assemblea cittadina su Rifiuti : Roma – Dopo l’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del dibattito “le ...

Roma. Domenica 16 raccolta straordinaria Rifiuti ingombranti nei municipi dispari : Decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos Rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Battistoni : inammissibile che Rifiuti Roma dirottino su Viterbo : Roma – “rifiuti di Roma a Viterbo? Inaccettabile, e’ l’ennesima servitu’ che Viterbo e’ costretta a fare al Comune di Roma, a causa della mala programmazione della Regione. Non e’ giusto che un sito nato per accogliere X tonnellate, poi diventi una mega discarica. Centro differenziato creativo? Di rifiuti Roma ne produce molti, non credo basti la creativita’, ci vuole concretezza”. ...

Roma - dalle ceneri del Salario rinasce Cerroni : a Rocca Cencia 100 tonnellate di Rifiuti “orfane” del Tmb andato a fuoco : E così la città di Roma torna di nuovo a rivolgersi al “Supremo”. Con “sole” 100 tonnellate, per carità. Ma la sensazione è che Manlio Cerroni, già così, abbia vinto di nuovo. Il tritovagliatore di Rocca Cencia, di proprietà del patron di Malagrotta ma gestito dalla ditta “amica” Porcarelli, accoglierà 100 delle 700 tonnellate orfane del Tmb Salario, rovinosamente bruciato prima dell’alba di martedì mattina. Le altre 600 verranno lavorate nel ...

Roma per smaltire i Rifiuti torna a bussare anche da Manlio Cerroni : Spazzatura sotto l'albero di Natale o portare i rifiuti negli impianti del tanto contestato Manlio Cerroni, 're delle discariche' recentemente assolto nel maxi processo sui rifiuti di Roma? Alla fine la città metropolitana di Roma ha dovuto cedere e gli M5s arrendersi. Pur di evitare l'emergenza dopo la distruzione del Tmb Salario, Ama porterà una parte delle 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati anche al tritovagliatore di ...

Mussolini : gestione scellerata Rifiuti non ricada su romani : Roma – “La mala gestione e l’inettitudine della giunta grillina, che inventa effimeri stratagemmi per gestire l’emergenza rifiuti, non puo’ piu’ ricadere sulla cittadinanza. Allo scenario catastrofico che ci siamo trovati davanti ieri mattina si e’ aggiunto, gia’ dopo poche ore, lo spettacolo pietoso in cui il primo cittadino di una capitale europea va pietendo aiuti con appelli urbi et ...