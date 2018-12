Multe | scattano rincari Quanto paghiamo in più

ilgiornale

: vIndifferenza alla differenziata: scattano le multe da 122 euro. Sanzionati anche scuole e supermercati | MarsicaLi… - QuotidianiLive : vIndifferenza alla differenziata: scattano le multe da 122 euro. Sanzionati anche scuole e supermercati | MarsicaLi… - NotessRenting : RT @MotoriFanpage: MULTE La brutta notizia che riguarda milioni di automobilisti: - MotoriFanpage : MULTE La brutta notizia che riguarda milioni di automobilisti: -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Anno nuovo, spese nuove. Dal primo gennaio 2019 lecosteranno circa il 2,2% in più rispetto al 2018, secondostabilito dall"art. 195 del Codice della Strada che prevede, ogni due anni, un adeguamento delle sanzioni per infrazioni stradali. Occorrerà attendere la comunicazione in Gazzetta ufficiale per averne la certezza, ma la possibilità è più che concreta e, quindi, i guidatori dovranno prestare un po" più di attenzione per non vedere alleggerito il portafoglio.Tra iprevisiti: il divieto di sosta dovrebbe aumentare da 41 a 42 euro; le violazioni alle Ztl e corsie privilegiate (bus e tram) dovrebbero passare da 81 a 83 euro; ci sarà un aumento di 4 euro per il passaggio con il semaforo rosso (da 163 a 167 euro); l"uso del cellulare alla guida costerà 165 euro; la mancata revisione del veicolo passerà da 169 a 173 euro; l"assenza di copertura assicurativa avrà un ...