Champions | Juve | Cristiano Ronaldo sfida l' Atletico e sono scintille

Juventus-Atletico Madrid : precedenti scoraggianti per i bianconeri in Champions League : L’urna di Nyon non è stata clemente con la Juventus. Agli ottavi di finale della Champions League affronterà l’Atlético Madrid. Guardando le squadre presenti nel sorteggio, solamente il Liverpool finalista della passata edizione poteva rappresentare un ostacolo peggiore. I Colchoneros non saranno avversari facili da affrontare per i bianconeri, ma con un Cristiano Ronaldo in più si potrà fare la differenza. Quando si gioca questo atteso doppio ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Difesa e Griezmann tra i punti di forza dell'Atletico - avversario della Juve in Champions : La Juventus, in estate ha sostenuto un esborso di 100 milioni di euro per acquistare Cristiano Ronaldo con l'obiettivo di avere più possibilità di conquistare la Champions League. L'attaccante non sta deludendo le attese: infatti, sia in Serie A che nel massimo torneo europeo, sta lasciando la sua impronta. Archiviata la fase a gironi, oggi a Nyon hanno avuto luogo i sorteggi per gli ottavi di finale. La Juventus, nonostante si sia presentata ...

Champions : Juve scivola in Borsa : ANSA, - MILANO, 17 DIC - La Juventus inverte la rotta a Piazza Affari dopo che dall'urna del sorteggio della Champions League è uscito il nome dell'Atletico Madrid di Diego Simeone, uno degli ...

