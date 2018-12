Addio a Totocalcio e Totogol | arriva un concorso unico

Addio al Totocalcio : così la manovra vuole cancellarlo : "Cosa metti 1,x o 2?". Una domanda che per anni ha attanagliato gli italiani. Il mitico "2 fisso", ma anche la "doppia". Tutto ciò è stato fagocitato dal calcio moderno, dalle scommesse online e da una domenica calcistica che prbabilmente ha perso la sua poesia. Preparatevi a dire Addio alla schedina del Totocalcio . Un emendamento alla manovra che sarà poi votato in Commissione Bilancio al Senato proverà a cancellare il Totogol, "il 9" e il ...

