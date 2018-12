Secondo alcuni studi | chi nasce a dicembre vive più a lungo ed è più simpatico

L’Antitrust ha sospeso alcuni siti che vendevano prodotti Secondo il sistema di acquisto piramidale : L'Autorità Antitrust ha richiesto la sospensione di quattro siti che vendevano prodotti secondo il sistema delle liste e del buy and share. L'articolo L’Antitrust ha sospeso alcuni siti che vendevano prodotti secondo il sistema di acquisto piramidale proviene da TuttoAndroid.

Super Smash Bros. Ultimate : ecco i migliori e peggiori personaggi Secondo alcuni giocatori esperti : Super Smash Bros. Ultimate presenta un roster di oltre 70 personaggi giocabili, per questo motivo per molti utenti risulterà difficile decretare i personaggi più utili in combattimentoSe avete bisogno di una mano, potete consultare le classifiche stilate da Gonzalo "ZeRo" Barrios e Leffen, due dei più grandi esperti del brawler Nintendo, prima di cominciare con le classifiche (riportate da Nintendolife) vi ricordiamo però che sono state stilate ...

Secondo alcuni Benchmark l'Nvidia RTX 2060 sarebbe 30% più veloce della GTX 1060 : La nuova Nvidia GeForce RTX 2060 ha fatto la sua prima apparizione non ufficiale sul mercato ed i primi dati mostrano risultati ottimi.Come riporta Tom's Hardware, alcuni Benchmark di Final Fantasy XV mostrano come la RTX 2060 sia il 30% più veloce della GTX 1060 da 6GB. La RTX 2060 ha fatto segnare un punteggio di 2589 in 4K, per capirci la GTX 1060 segna 1985 punti, la GTX 1070 totalizza un punteggio di 2749 e infine la RTX 2070 arriva a ...