Neve in Emilia-Romagna | in azione oltre mille trattori

Emilia Romagna : bianco risveglio per Rimini - tanta Neve a Bologna - immagini : L'Emilia Romagna è stata la regione maggiormente coinvolta dalle nevicate grazie alla sua particolare posizione geografica, sempre determinante in quasi tutte le ondate di maltempo invernali. La...

Maltempo - Neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaNeve e spargisale - viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...

Maltempo - notte di Neve al Centro/Nord : imbiancata la pianura Padana - accumuli importanti in Emilia Romagna [LIVE] : 1/13 ...

Meteo - arriva Big Snow : Neve a bassa quota al nord/ Piemonte - Lombardia ed Emilia : ecco dove nevicherà : Meteo, arriva Big Snow: neve a bassa quota al nord. Piemonte, Lombardia ed Emilia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni

Meteo - temperature in calo in Italia. Neve anche a basse quote in Emilia : Una nuova perturbazione porterà un calo termico con precipitazioni anche a carattere nevoso sulle regioni centrali e sull’Emilia, per poi raggiungere il Sud in serata.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per Neve : “Per venerdì 14 dicembre sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20-30 cm complessivi nell’Appennino romagnolo e colline limitrofe. Sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : calo termico - arriva la Neve fino in pianura : “Il veloce transito di una depressione di origine polare porterà precipitazioni diffuse dalla serata di lunedì 19 novembre accompagnate da un calo termico. Dalla serata si prevedono nevicate inizialmente sull’appennino centro occidentale con quota neve in successivo abbassamento fino alla pianura centro occidentale nelle prime ore di martedì 20 con fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. I quantitativi previsti vanno indicativamente ...