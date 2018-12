Auto | ecotassa | ecco tutti i modelli penalizzati a partire dal 2019

Manovra - l'ecotassa cambia : colpiti i suv e le Auto più potenti : MILANO - Ancora bisogna mettere l'ultima parola sulla legge di Bilancio per il 2019, sulla quale pende la necessità di chiudere un accordo con l'Europa sulla base della discesa del deficit/Pil dal 2,4 ...

Manovra - altra intesa : "Coperture trovate" | Salta l'esame in commissione | Ecotassa per Auto di lusso e Suv : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Ecotassa : il Governa punta a spremere SUV e Auto di lusso : Dopo una prima marcia indietro del Governo sull’Ecotassa spunta la possibilità di colpire SUV e auto di lusso Dopo una prima marcia indietro relativa all’introduzione dell’Ecotassa sull’acquisto di auto nuove di piccola cilindrata, il Governo sembra aver trovato un compromesso puntando su una tassazione che non sarà soltanto legati alla classe di emissioni dei veicoli, ma saranno dedicate ad automobili di lusso e ai SUV. Ancora però, ...

Ecotassa - Spunta l'ipotesi di rincari per "Suv e Auto di lusso" : A seguito del vertice di domenica, il governo avrebbe trovato un compromesso per l'attuazione dell'Ecotassa. Secondo la nuova proposta, i rincari non saranno unicamente legati alla classe di emissioni dei veicoli, ma scatteranno sulle automobili "di lusso e sulle sport utility". Resta tuttavia da vedere cosa il governo intenda per Suv e da stabilire quali saranno i criteri per definire i modelli che rientreranno nella categoria ...

L'ecotassa sulle nuove Auto rimane - ma c'è un'importante novità : cos'ha deciso il governo : La tassa sulle auto nuove ci sarà, ma non sulle utilitarie. Bonus confermato per le auto a basse emissioni, prevalentemente...

Ecotassa - Spunta l'ipotesi di rincari "per Suv e Auto di lusso" : A seguito del vertice di domenica, il governo avrebbe trovato un compromesso per l'attuazione dell'Ecotassa. Secondo la nuova proposta, i rincari non saranno unicamente legati alla classe di emissioni dei veicoli, ma scatteranno sulle automobili "di lusso e sulle sport utility". Resta tuttavia da vedere cosa il governo intenda per Suv e da stabilire quali saranno i criteri per definire i modelli che rientreranno nella categoria ...

Ecotassa Auto 2019 - trovato l’Accordo : solo per Auto extra lusso e Suv : Non aveva fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già aveva scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. Per questo, dopo un tira e molla durato giorni e attacchi ...

Manovra - intesa dopo un lungo vertice | Palazzo Chigi : "Trovate le coperture" | Ecotassa per le Auto di lusso e i Suv : dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - fonti Palazzo Chigi : accordo su proposta da inviare a Ue - Ecotassa solo su Auto di lusso : E' quanto rivalano fonti di Palazzo Chigi spiegando che, nel corso del vertice a cui hanno preso parte il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia Tria, è stato ...

Manovra - trovato l'accordo : "Ecotassa per le Auto di lusso" : "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'ecotassa sulle auto - "ma solo quelle extra lusso" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'accordo raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove ...

Manovra - trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per Auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

Ecotassa - il governo tira dritto "Ma solo su Auto extra lusso" : Tre miliardi di euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale della manovra faccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa.Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle ...

Ecotassa - Salvini : “Non ci saranno tasse sulle nuove Auto” : “Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c’è nel contratto di governo”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della scuola politica della Lega a Milano. “Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto”. “Un conto è aiutare le auto non inquinanti un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di ...

L’M5S vuole correggere l’ecotassa sull’Auto. La Lega : togliamola con un emendamento : Litigano su reddito di cittadinanza e Quota 100, litigano sulle pensioni d’oro e adesso pure sull’ecotassa. Con un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal capogruppo dei senatori Massimiliano Romeo la Lega propone infatti di abrogare il bonus/malus sulle autovetture. Nessun aggiustamento o ritocco, come sino ad ora si era immaginato sulla...