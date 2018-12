Manovra | Di Maio | ore importantissime | trattativa Ue fondamentale

'Ore importantissime per la trattativa sulla Manovra' - Di Maio - : Roma, 16 dic., askanews, - 'Questi giorni sono importantissimi perché manca pochissimo all'approvazione di una legge di bilancio che contiene misure che tutti dicevano sarebbero state impossibili da ...

Governo - Di Maio : "Ore importanti per la Manovra. Non cedere a provocazioni" : Mentre sulla manovra si moltiplicano i punti di frizione tra Lega e M5s, il vicepremier e capo politico dei 5 stelle Luigi di Maio invita a mantenere il sangue freddo per portare a casa la legge di Bilancio. "Sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto ...

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

Manovra - ecotassa divide Lega-M5s. Conte convoca vertice con Di Maio e Salvini : ... Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e i sottosegretari all'Economia, Laura Castelli e Massimo ...

Manovra - domani vertice a Palazzo Chigi Conte-Di Maio-Salvini-Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : accordo con Ue solo se manteniamo promesse : "A Bruxelles Conte sta cercando di portare a casa questa legge di bilancio: molti mi hanno scritto 'c'è il rischio che poi perdiamo quota 100, il reddito di cittadinanza, le pensioni minime, gli aiuti ...

Manovra - Di Maio : faremo quanto promesso : 19.32 "L'anno prossimo faremo le riforme costituzionali.Taglieremo 345parlamentari di Camera e Senato. Poi, se vogliono il referendum lo avranno, voglio vedere quanti votano contro il taglio". Così il vicepremier Di Maio, M5S. Sulla Manovra "i soldi si trovano", ha detto. "Se ci sarà un accordo con l'Ue -ha affermato- ci sarà per mantenere le promesse non per tradirle, altrimenti anche noi avremo in piazza i gilet gialli". "Vedrete se avrete ...

Manovra - Di Maio : accordo con Ue solo se manteniamo promesse : Roma, 15 dic., askanews, - 'Se ci sarà un accordo con l'Ue ci sarà per mantenere le promesse non per tradirle o per me l'accordo non si fa'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un comizio a ...

Manovra - Di Maio 'Noi l accordo con l Ue lo vogliamo fare - ma senza tradire gli italiani' : 'Noi l'accordo con l'Ue sulla Manovra lo vogliamo fare perchè non ci interessa andare in procedura di infrazione'. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio durante un comizio ...

Manovra - Di Maio : In accordo con Ue nostre promesse o nessun accordo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - pressing Ue sulle pensioni : alta tensione Salvini-Di Maio : dal nostro inviato BRUXELLES «Il clima è positivo» e Moscovici e Dombrovskis si dicono anche «fiduciosi» che si arrivi entro stasera o domani all'intesa che...

Manovra - braccio di ferro Di Maio-Salvini sui nuovi tagli da 5 miliardi : Mentre Conte guarda - in direzione politica diversa rispetto a M5S e Lega - alla Germania, alla Francia, alla Spagna come tasselli chiave per piegare le resistenze della 'Lega Anseatica' pro-rigore. ...