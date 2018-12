Bronzo per le azzurre nella 4X100 mista

Nuoto - Mondiali vasca corta : super Federica Pellegrini - staffetta di Bronzo : Con un finale strepitoso Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista donne alla medaglia di bronzo.Continua a leggere

Nuoto – Mondiali vasca corta : Martina Carraro ai piedi del podio nei 100 rana - il Bronzo sfuma per 12 centesimi : Una grande gara dell’azzurra nella finale dei 100 rana non basta per ottenere il bronzo, che va alla Hansen per 12 centesimi Niente medaglia per Martina Carraro nei 100 rana, l’azzurra si ferma a dodici centesimi dal bronzo al termine di una gara davvero consistente. L’oro va alla super giamaicana Atkinson, che non lascia scampo alle avversarie, in primis all’americana Meili che deve accontentarsi del ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : argento per Orsi nei 100 misti - Bronzo per la staffetta 4×50 stile : Ancora due medaglie per l'Italia nei Mondiali di vasca corta che si stanno disputando in CIna. Orsi è arrivato 2° e ha conquistato l'argento nei 100 misti, meglio di lui solo il giovane fenomeno russo Kolesnikov. La staffetta composta da Condorelli, Vergani, Zazzeri e Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 4x50 stile.Continua a leggere

Mondiali vasca corta - Orsi d'argento nei 100 misti. Bronzo per la staffetta veloce mascile : L'Italia del nuoto raddoppia e anziché la solita medaglia al giorno ai Mondiali in vasca corta ad Hangzhou, in Cina, questa volta ne vince due: un argento con Marco Orsi nei 100 misti e un Bronzo con ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : argento ad Orsi - Bronzo per la 4x50 sl : Siamo stati all'altezza dei migliori del mondo: veloci e molto compatti '. ' Noi siamo partiti pensando di batterli tutti - continua Vergani, tesserato per Carabinieri e Nuotatori Milanesi, allenato ...

Nuoto : Quadarella super - 800 d'argento. La realtà supera i desideri : 'Avevo sognato un Bronzo' : Vale la similitudine con un GP di MotoGP, in rettilineo la Quadarella è la più veloce, ha poche rivali al mondo, mentre in curva paga la sua poca potenza nelle staccate. "Stiamo lavorando molto per ...

Nuoto - Martina Carraro Bronzo nei 50 rana : lacrime di gioia per la fidanzata di Fabio Scozzoli : Sgrana gli occhi, non sa come festeggiare, si commuove. I mille pensieri nella testa di Martina Carraro nel momento in cui realizza di essere entrata tra le grandi del Nuoto. Nel soggiorno della sua ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Martina Carraro si tinge di Bronzo nei 50 rana - medaglia di legno per Scozzoli : Seconda giornata di finali e semifinali ad Hangzhou (Cina), sede dell’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Un day-2 in cui le prestazioni degne di nota non sono mancate e che val la pena raccontarvi. LE FINALI 4X50 mista donne Prima gara nel programma e record del mondo. Il quartetto americano composto da Olivia Smoliga, Katie Meili, Kelsi Dahlia e Mallory Comerford regola tutte con uno strepitoso 1’42″34, ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Martina Carraro sul podio mondiale : Bronzo per l’azzurra nei 50 rana : Martina Carraro di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto in vasca corta: arriva la seconda medaglia azzurra della rassegna iridata di Hangzhou Arriva con Martina Carraro la prima medaglia azzurra della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018. La nuotatrice italiana ha chiuso la sua gara dei 50 rana ad Hangzhou con uno splendido terzo posto, alle spalle solo della giamaicanan Atkinson e della lituana Meilutyte, ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gabriele Detti di Bronzo nella prima giornata. Tre quarti posti per l’Italia - Scozzoli fa sognare : Una prima giornata di finali e semifinali decisamente intensa ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso di svolgimento in Asia. Andiamo dunque a raccontarvi cosa è accaduto nella piscina cinese con l’Italia protagonista. 400 stile libero uomini (Finale) Signore e signori Gabriele Detti è tornato. 3’37″54 il suo tempo ed il bronzo è stato griffato dal livornese. Personale stagionale per lui e prova ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI Bronzo NEI 400! Quarte Pellegrini 200 sl - Cusinato nei 400 misti e la 4×100 stile. Ancora record italiano di Carraro. Scozzoli super! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

