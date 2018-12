Snowboard | Fischnaller trionfa a Cortina

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl davanti a Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Snowboard – Che spettacolo Roland Fischnaller : l’azzurro si impone nel gigante parallelo di Cortina : L’Italia trionfa ancora nel parallelo: Roland Fischnaller vince il gigante parallelo di Cortina Una vittoria al bacio, quello che Roland Fischnaller stampa in diretta tv sulle labbra della fidanzata. Lo Snowboard regala un altro trionfo all’Italia ed è quello del campione altoatesino che si impone nel gigante parallelo di Cortina due giorni dopo il successo Nadya Ochner a Carezza. Nella seconda tappa italiana consecutiva ...

Snowboard - ROLANDA FISCHNALLER COME IL VINO! Trionfa in PGS a Cortina a 38 anni! Sconfitto Galmarini in finale! : Un’altra gara straordinaria, un altro campione olimpico battuto e un altro azzurro sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Nadya Ochner a Carezza, oggi è Roland FISCHNALLER a Trionfare nel PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Il veterano azzurro non conosce limiti e a 38 anni conquista la 15ma vittoria in carriera nel massimo circuito, nonostante i ...

Snowboard – Nadya Ochner ci riprova a Cortina - derby Fischnaller-Felicetti tra gli uomini agli ottavi : Cortina, Ochner alla fase finale del PGS con il quarto tempo. Tra gli uomini derby Fischnaller-Felicetti agli ottavi, avanti anche March Nadya Ochner ci riprova. L’azzurra, reduce dal primo trionfo in carriera a Carezza, si è qualificata con il quarto tempo alla fase finale di Cortina, dove è in corso un’altra gara di gigante parallelo. L’atleta delle Fiamme Oro ha completato le due run di qualificazione in ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni - quattro azzurri alle fasi finali : Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : vittoria dello sloveno Tim Mastnak. Aaron March e Roland Fischnaller escono ai quarti : Lo sloveno Tim Mastnak si impone nel PGS di Carezza, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Per questo atleta 27enne si tratta della seconda vittoria nel circuito dopo quella ottenuta lo scorso marzo a Scuol. Mastnak ha dominato la finale, superando per 73 centesimi l’austriaco Benjamin Karl, mentre in semifinale si era imposto sull’altro austriaco Sebastian Kislinger, che ha chiuso poi al terzo posto battndo ...

Snowboard - Carezza ospita il primo PGS di Coppa del Mondo : problemi alla schiena per Fischnaller : A Carezza il primo PGS stagionale di Coppa del Mondo. Fischnaller: “ll mal di schiena mi perseguita, non sarò tra i favoriti” La pista Pra di Tori di Carezza ospita ormai da qualche anno l’appuntamento di apertura della tappa di Coppa del Mondo di parallelo, e giovedì 13 dicembre gli specialisti del gigante si daranno battaglia per la prima vittoria della stagione in specialità (qualificazioni a partire dalle ore 8.45, ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019. Roland Fischnaller : “Ho un’infiammazione all’osso sacrale”. Italia pronta per l’esordio a Carezza : Giovedì 13 dicembre si aprirà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard alpino con la prova di gigante parallelo prevista sulla pista Pra di Tori a Carezza. Appuntamento dunque in Italia per le stelle della tavola, pronte a darsi battaglia per aprire la stagione con une bella vittoria. Qualificazioni alle ore 08.45, poi la fase finale a partite dalle ore 12.30 e ci saranno ben 16 azzurri in gara con l’obiettivo di ottenere il miglior ...

Snowboard - l’eterno Roland Fischnaller non molla. Obiettivi ambiziosi e il sogno di Pechino 2022 : “E’ stata la mia quinta Olimpiade ed è quella in cui mi sono divertito di più, per cui spero di potermi divertire anche alla sesta, a Pechino“ la delusione di PyeongChang, con l’uscita prematura ai quarti di finale contro il poi campione a Cinque Cerchi Nevin Galmarini si è trasformata in voglia di fare e di andare avanti, molto probabilmente per altri quattro anni. La stella dello Snowboard parallelo tricolore Roland Fischnaller si ...