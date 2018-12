ilnapolista

: Incredibile Higuain, si va verso l'addio! Repubblica: 'Se qualche club si accolla il riscatto dalla Juve, può parti… - infoitscienza : Incredibile Higuain, si va verso l'addio! Repubblica: 'Se qualche club si accolla il riscatto dalla Juve, può parti… - HCE__ : RT @napolista: Repubblica: Higuain via dal Milan, forse già a gennaio? - napolista : Repubblica: Higuain via dal Milan, forse già a gennaio? -

(Di sabato 15 dicembre 2018) L’articolo di«È sempre più probabile che all’ennesimo progetto di ripartenza obbligata in Europa, dalla prossima stagione, non prenda parte il calciatore più costoso e famoso:». Scrive così,, questa mattina. Ed in realtà non è una notizia da fulmine a ciel sereno, ne abbiamo già sentito parlare qualche giorno fa su altri quotidiani. Il centravanti argentino potrebbe lasciare i rossoneri per questioni essenzialmente economiche,addirittura già a, come spiega il quotidiano romano: «Bisogna tagliare i costi. Se Santa Lucia per la squadra è stato davvero il giorno più buio dell’anno, con la precoce eliminazione dall’Europa League, ieri la sentenza dell’Uefa sulle violazioni del fair-play finanziario nel periodo 2015-17 ha di fatto imposto al club la futura linea economica».Insomma, se da una parte ilha una disperata necessità di ...