L' industria del tempo libero macina numeri in crescita con i suoi marchi vincenti

La voce della Politica Braia : economia circolare e green economy nel binomio agricoltura-industria : ... Luca Braia intervenendo per un saluto agli studenti e alle studentesse dell'Its Agrario "Gaetano Briganti" di Matera, dove si è tenuto il convegno "Agricoltura e Industria: ponte tra economia, ...

Panucci - Confindustria - : Le donne possono farcela nel mondo del lavoro : Roma, 14 dic. , Labitalia, - Il direttore di viale dell'Astronomia commenta il Premio Minerva Donna d'Eccellenza 2018 che ha ricevuto per la sua carriera di donna manager.

Confindustria - Boccia : Manovra tiene se ci sarà crescita dell'1 - 5% : La Manovra "tiene se ci sarà una crescita dell'1,5%, ma il rallentamento globale dell'economia potrebbe portare a un rallentamento della crescita". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, aggiungendo: "Nessuno vuole dare consigli a nessuno, ma qualche dubbio è ...

Ecotassa sulle auto - il presidente degli industriali torinesi spara a zero : "Beffa dettata dall'approssimazione del governo" : Gallina: "autogol inutile e dannoso per tutta la filiera italiana dell'automotive con le sue decine di migliaia di lavoratori"

Fisco - finanza e lavoro : Confindustria Cuneo spiega i principali contenuti della Manovra : Martedì 18 dicembre, alle 15.30 , presso la sala Michele Ferrero di Confindustria a Cuneo , corso Dante 51, si svolgerà il seminario tecnico "Manovra di bilancio 2019. Prime osservazioni", rivolto a ...

'In piazza'. A Firenze Confindustria dice sì all'appello di Nardella : Tuttavia c'è chi, in politica, "dice cose strane. C'è chi parla di poteri forti. Bene. Se difendere lo sviluppo economico e sociale di questo territorio significa far parte dei poteri forti, allora ...

Coldiretti : con un balzo del 4 - 2% l’agricoltura batte industria e servizi : Con un balzo del 4,2% nelle ore lavorate è l’agricoltura a far registrare la maggiore crescita tendenziale tra tutti i settori produttivi con l’industria che aumenta dello 2,6% ed i servizi di appena lo 0,7%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel terzo trimestre 2018. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – della conferma della dinamicità del settore che ...

industria - produzione riprende a crescere : a ottobre sale dell’1% su base annua : “riprende a crescere la produzione Industriale“, si legge nella nota dell’Istat che presenta i dati di ottobre. Rispetto al mese precedente sale dello 0,1% ed è in aumento, su base annua, dell’1% nei dati corretti per gli effetti di calendario. In quelli grezzi l’incremento è del 4,2%. “Risultano in crescita – continua il testo – su base sia congiunturale (+1,3%) sia annua (+2%) i beni di consumo“, ...

Valute virtuali per mondi virtuali : le crypto come driver dell'industria VR : Persone provenienti da tutto il mondo si riuniranno in questi spazi virtuali, e sarebbe un'esclusione, o forse anche scortese, utilizzare la moneta di un Paese in un mondo digitale. Inoltre, la ...

industria - Istat : la produzione sale dello 0 - 1% a ottobre - +1% su base annua : La produzione Industriale sale dello 0,1% a ottobre rispetto al mese precedente ed è in aumento, su base annua, dell'1% nei dati corretti per gli effetti di calendario, secondo gli indici Istat . Nei ...

Istat : la produzione industriale è cresciuta del +0 - 1% nel mese e +1% nell'anno : La produzione industriale è cresciuta dello 0,1% su base mensile a ottobre. Lo comunica l'Istat, sottolineando che, corretto per gli effetti di calendario, l'indice è aumentato in termini tendenziali ...

CTI Foodtech vince la XII edizione del Premio Best Practices per l'Innovazione di Confindustria Salerno. : Un'edizione all'insegna dei grandi numeri. Si è conclusa la XII edizione del Premio Best Practices per l'Innovazione, iniziativa organizzata da Confindustria Salerno con il supporto di Sviluppo ...

In Germania la produzione industriale è calata dello 0 - 5 per cento rispetto a settembre : Il ministero dell’Economia tedesco ha fatto sapere che la produzione industriale in Germania è scesa dello 0,5 percento in ottobre rispetto a settembre, mentre gli economisti si aumentavano un aumento dello 0,3 per cento. Secondo Associated Press è un ulteriore segno

Volkswagen-Ford - alleanza strategica globale. Diess : “Rafforzerà anche l’industria dell’auto americana” : La buona reazione della Borsa colpisce perfino meno dell’ottima accoglienza ricevuta dalla politica. Volkswagen e Ford vanno spediti verso un accordo di alleanza strategica, anticipata dalla pagina motori de Il Fatto Quotidiano lo scorso 23 ottobre, che riposizionerà il gruppo tedesco negli States e contemporaneamente permetterà all’Ovale Blu di Detroit di attingere a tecnologie, piattaforme e soprattutto innovazione ad impatto zero, ...