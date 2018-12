Anonymous prende di mira i bancomat ma con semplici volantini incollati

agi

(Di sabato 15 dicembre 2018) Anonymous ha lanciato una nuova campagna per reclutare personale 'stanco della corruzione, diseguaglianza, delle censure e delle menzogne'. E lo ha fatto attraverso un blitz di volantinaggio su alcuni bancomat, sicuramente a Roma. Dunque non una violazione informatica delle macchine, ma un'azione vecchio stile in cui decine disono stati affissi sopra gli schermi dei bancomat. LulzSec (costola degli Anonymous Italiani) annuncia cosi' il progetto OpPaperstormITA ​Siete pronti? #OpPaperstormITA is coming soon! #Anonymous #LulzSecITA pic.twitter.com/vhHjxsOiv8— LulzSecITA (@LulzSec_ITA) 6 dicembre 2018 Il 10 dicembre attraverso un post è stata data notizia dell'operazione, con cui si sono invitati comuni cittadini a partecipare anche senza essere degli hacker professionisti. La notte scorsa sono state esposte alcune ...