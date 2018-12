Aereo perde contatto | scatta l' allarme

Aereo keniota perde contatto radio - scramble per gli Eurofighter italiani : Nuovo scramble per i caccia dell'Aeronautica Militare. Due Eurofighter , in servizio di allarme per la difesa dello spazio Aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato ...

Pogba perde l' Aereo per l'antidoping - torna a Manchester con i tifosi : Capita a volte che la tensione post-gara inibisca alcune funzioni corporee. Molto spesso atleti sorteggiati per l'antidoping devono attendere diverso tempo prima di poter assolvere la prassi dei ...

Juve-Manchester Utd - Pogba perde l' Aereo e non rientra coi compagni : Il Manchester United ha fatto rientro in Inghilterra, il campione del mondo ha preso un altro volo, un'ora dopo, insieme ad alcuni dirigenti e diversi tifosi dei Red Devils .

Venezia - Aereo perde quota e si schianta in un campo : due morti : Il terribile incidente aereo è costato la vita a due piloti esperti che erano decollati dell'aviosuperficie di Caorle con un velivolo leggero di tipo SIA Marchetti SF 260, utilizzato anche in ambito militare per l’addestramento dei piloti. Il dramma in fase di rientro quando l'aereo ha perso quota e in pochi attimi si è schiantato al suolo senza dargli scampo.Continua a leggere