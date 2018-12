Imperia | nervi tesi in maggioranza per le modifiche al regolamento del consiglio

imperiapost

: #IMPERIA: NERVI TESI IN #MAGGIORANZA PER LE MODIFICHE AL #REGOLAMENTO DEL #CONSIGLIOCOMUNALE. CRITICA ANCHE LA… - Imperiapost : #IMPERIA: NERVI TESI IN #MAGGIORANZA PER LE MODIFICHE AL #REGOLAMENTO DEL #CONSIGLIOCOMUNALE. CRITICA ANCHE LA… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ci siamo presentati per la politica del fare e non per la vecchia politica . La maretta, piuttosto, c'è nella minoranza che come sempre alza i toni cavalcando la situazione". Segui ...