Formula E | l' E-Prix di Riad in diretta su Italia 1

Formula E - anche Rooney all'E-Prix in Arabia Saudita : Ci sarà anche Wayne Rooney tra gli spettatori presenti a bordo pista per assistere all'E-Prix d'apertura della stagione di Formula E . L'attaccante inglese ex Manchester United è volato alla volta ...

Formula E - Sabato si corre l'ePrix di Ad Diriyah : Dicembre a motori spenti? Sì, tranne quelli elettrici della Formula E che è pronta a dare il via alla nuova stagione, la quinta nella storia della categoria. Si aprono le danze con lePrix di Ad Diriyah, in Arabia Saudita. La gara si terrà Sabato 15 dicembre, ma nel Regno sta per iniziare un grande festival con musica, intrattenimento e, ovviamente, tanto motorsport.La prima gara delle Gen 2. Questa sarà la prima gara della nuova era della ...

Formula E - Disponibili i biglietti per l'ePrix di Roma : Dopo il grande successo della prima edizione, la Formula E tornerà in Italia il prossimo 13 aprile ed è già iniziato il conto alla rovescia per lePrix di Roma. A partire da oggi, si possono acquistare i biglietti per la tappa italiana del campionato con monoposto completamente elettriche.Un programma ricco di eventi. Sono tante le novità che la Formula E porterà con sé durante la sua quinta stagione, che partirà proprio questo fine settimana in ...

Formula E – Katherine Legge al volante della Mahindra M5Electro dopo il E-Prix di Riad : Katherine Legge sarà al volante della Mahindra M5Electro nei test che si effettueranno in Arabia Saudita dopo il promo E-Prix della stagione 2018-2019 di Formula E Katherine Legge sarà alla guida di una Mahindra M5Electro in occasione dei test che si disputeranno domenica 16 dicembre a Riad (Arabia Saudita), il giorno successivo la disputa del primo E-Prix della stagione 2018-19 di Formula E. Katherine Legge, inglese, ha una vasta ...

Formula E - L'ePrix di Svizzera si correrà a Berna : Il calendario della quinta stagione di Formula E ha finalmente preso forma: dopo la riconferma dellePrix di Santiago, oggi si è andati anche a occupare lultimo slot rimasto libero, quello del 22 giugno: si correrà ancora in Svizzera, ma questa volta le monoposto sfrecceranno sullinedito circuito di Berna e non più a Zurigo.ePrix di Svizzera. A differenza dello scorso anno, la gara elvetica avrà una denominazione diversa. "Con L'ePrix di ...

