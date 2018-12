Bologna | intimidazione choc ai dirigenti | tre croci con i loro nomi

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sempre più pesante la contestazione in casa, oggi pomeriggio sono state ritrovate dinanzi ai cancelli del centro sportivo di Casteldebole trecon idell'amministratore delegato Fenucci, il direttore sportivo Bigon e il club manager Di Vaio.Una sorpresa sicuramente di cattivo gusta che rende ancora più conflittuali i rapporti tra tifoseria e dirigenza. Già dopo la sconfitta di Empoli, i tifosi rossoblù avevano esposto striscioni di protesta: ''O intervenite o interveniamo'' e ''Troppi romani a Casteldebole'' e avevano diffuso comunicati di protesta fino all'episodio odierno, assolutamente da stigmatizzare. La società ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri di Borgo Panigale, arrivati al centro tecnico poco dopo.Periodo davvero complicato per i felsinei, relegati al terzultimo posto in classifica con la posizione di Pippo Inzaghi, sempre più in discussione. ...