Cop24 | per il clima più azioni dal basso

Cop24 - appello della Santa Sede per un'azione "urgente - vera e solidale" sul clima : ... in particolare l'ultimo rapporto dell'Ipcc, 'che riecheggia il grido della Terra e mostra chiaramente l'impatto devastante del cambiamento climatico sulle comunità di tutto il mondo'.

Clima : il Segretario Generale ONU torna alla Cop24 per incoraggiare un “esito positivo” : Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è tornato ieri alla conferenza COP24 sui cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia, nel tentativo di raggiungere un “esito positivo” di fronte alle divisioni su un documento finale. Guterres, che stava partecipando alla Conferenza sul Patto Globale per la migrazione, “farà tutto il possibile per incoraggiare gli Stati membri presenti a Katowice a muoversi verso un ...

Clima - Cop24 : “Per l’abbandono del carbone servono i privati” : I finanziamenti pubblici, sia dall’Ue che dai bilanci nazionali, non saranno sufficienti a sostenere una transizione positiva delle Regioni del carbone verso l’energia pulita, e servono quindi investimenti privati. La transizione deve riguardare tutti gli europei, i benefici devono essere per tutti, e quindi gli impatti socio-economici devono essere gestiti con attenzione. A un anno dal lancio della Piattaforma delle Regioni in ...

Cop24 : l’impatto a livello globale di Copernicus Climate Change Service : Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Katowice, Copernicus Climate Change Service – programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF- European Center Medium Weather Forecast) – ha organizzato un evento collaterale insieme alla Commissione Europea, per presentare la propria attività a livello globale. Durante l’evento, il Commissario Europeo per il Mercato ...

Clima - Cop24 : per il WWF “l’Italia è tra i Paesi europei con gli ‘Asset Owners’ meno trasparenti” : Oggi il WWF lancia il report dal titolo “Allineamento agli scenari Climatici dei portafogli di public equity e corporate bond* degli asset owners europei**”. Un’analisi di lungo periodo su come i maggiori Asset Owners europei stiano allineando – o meno – i loro portafogli di public equity e corporate bond rispetto l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. Con questo lavoro, ...

Cop24 : l’industria fashion presenta la Carta per la moda sostenibile : Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è stato molto chiaro: all’apertura del vertice ONU sui cambiamenti climatici che si tiene a Katowice, Polonia, dal 2 al 14 dicembre, ha ribadito il fatto che l’umanità intera, nessuno escluso, ha un grosso problema e che non si sta facendo ancora abbastanza né ci si sta muovendo abbastanza in fretta per prevenire un dissesto climatico irreversibile e catastrofico. Non ha usato mezzi ...

Clima - Cop24 : la moda in campo con la ‘Carta per la sostenibilità’ : La moda ha deciso di intervenire in ambito Climatico: l’annuncio è stato dato alla Cop24, la conferenza dell’Onu sul Clima in corso a Katowice, in Polonia. Anche l’industria mondiale della moda scende così in campo contro i cambiamenti Climatici e lo fa attraverso la “Carta per la sostenibilità della moda”. Sotto l’egida delle Nazioni Unite, marchi leader da Adidas a Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, ...

Cop24 - consorzio BioLNG EuroNet getta le basi per un maggior uso dei camion a gas : "Questo progetto apre la possibilità di una transizione senza precedenti verso un approccio basato sull'economia circolare basato sulla generazione di energia dai rifiuti", ha sottolineato il ...

Non c'è un pianeta B - dallo spazio il messaggio per la Cop24 - VIDEO : La Terra fragile e bellissima, e non abbiamo un pianeta B : il messaggio che il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Iss,, il tedesco Alexander Gerst, ha inviato agli esperti riuniti ...

Clima - Cop24 : polemiche per le parole del presidente Duda - “non possiamo rinunciare al carbone” : Ieri a Katowice, in occasione della prima giornata della COP24, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa che il suo Paese “non può rinunciare al carbone“, una materia prima “strategica” che ne garantisce “la sovranità energetica“. La Polonia si affida ancora al carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di scendere al 50% entro il 2030. Il ...

Cop24 - riscaldamento globale la sfida dei leader. Ma per Guterres 'il mondo è fuori rotta' : ... Cop24 clima Ambiente Protagonisti: Antonio Guterres nazioni unite © Riproduzione riservata 03 dicembre 2018 Articoli correlati E il Nobel premia i profeti della economia che rispetta l'ambiente dal ...

Al via Cop24 - la Westfalia fa asse con Visegrad per rinviare lo stop al carbone : Varsavia ha appena lanciato un ambizioso piano a lungo termine per ridurre la dipendenza della sua economia - in solido boom, la sesta nell'Unione europea per prodotto interno lordo e in veloce ...

Cop24 : ultima chiamata per la Terra. Riuniti a Katowice per salvare il clima del Pianeta : ... il pericolo concreto è che le ondate di calore, che nel 2003 hanno fatto 70mila morti, possano passare da periodi limitati dell'anno a oltre 200 giorni l'anno in alcune parti del mondo".Il fatto, ha ...

Cop24 - in Polonia l'ultimo appello per salvare il pianeta : Torino - Ha un gusto un po' paradossale aver scelto la Polonia - il Paese che in Europa è sia maggior produttore che maggior consumatore di carbone - e addirittura Katowice, la capitale della Slesia - ...