ARROWVERSE - Recensione 5x09, 7x09, 4x09 "Elseworlds"

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Buon pomeriggio cari lettori, eccoci qui a commentare il crossover di quest'anno!Il crossover della DC - CW lo vedo sempre come un regalo di Natale un po' anticipato, anche se quest'anno non mi ha soddisfatto pienamente. Ma andiamo con ordine.Nella prima parte, quella raccontata in The Flash, vediamo Oliver Queen svegliarsi accanto ad Iris West-Allen, soltanto che... quello non è Oliver Queen. Non so voi, ma io per questa cosa ho riso come una pazza davanti allo schermo durante le prime due parti del crossover. Quanto è stato assurdo vedere il Team Flash convinto che Oliver fosse Barry? E poi vedere il Team Arrow convinto che Barry fosse Oliver?Su questo fangirlerò più avanti, magari raggomitolata in un angolino; ora parliamo dei fatti. Vista la reazione di tutti quanti alla sua confusione, Oliver (per me Stephen Amell sarà sempre Oliver, e Grant Gustin sarà sempre Barry) fa l'unica ...