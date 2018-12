Ponte | Bucci chiede il dissequestro

Impregilo e Cimolai per il Ponte. Bucci vuole alleanza tra imprese| : Come fatto per comporre il team per la demolizione, il commissario punta a prendere il meglio delle proposte arrivate.

Genova - Ponte Morandi : "Demolizione dal 15 dicembre"/ Ultime notizie - Bucci : "Ricostruzione già da fine marzo" - IlSussidiario.net : Genova, sindaco Marco Bucci su Ponte Morandi: "Demolizione dal 15 dicembre. Ricostruzione già da fine marzo". Le Ultime notizie

Genova - Bucci : 'La ricostruzione del Ponte Morandi partirà già dal 31 marzo' : Dopo aver consegnato in Procura il progetto di demolizione del Ponte Morandi , il sindaco di Genova e commissario straordinario, Marco Bucci , ha annunciato che la ricostruzione partirà già il 31 ...

Ponte Morandi - Bucci : "Demolizione al via dal 15 dicembre" : Genova, 7 dic. -, AdnKronos, - Il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi aprirà il 15 dicembre e la ricostruzione avrà inizio alla fine di marzo. Ad annunciarlo è il sindaco di Genova e ...

Ponte Genova - Bucci : "Demolizione dal 15 dicembre" : Il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi aprirà il 15 dicembre e la ricostruzione avrà inizio alla fine di marzo . Ad annunciarlo è il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci ...

Ponte Morandi - il sindaco Bucci ha svelato quando inizieranno le demolizioni e la ricostruzione : "Si parte il 15 dicembre, useremo smontaggio meccanico e anche esplosivo. Coinvolte diverse aziende" ha detto Marco Bucci. "Almeno 100 appartamenti verranno abbattuti" ha spiegato. Il sindaco commissario ha annunciato l’esclusione di Autostrade e la partecipazione di dieci aziende al progetto.Continua a leggere

Ponte Morandi - Bucci : “Autostrade fuori dalla demolizione. Useremo l’esplosivo. Ricostruzione inizia entro fine marzo” : La demolizione del Ponte Morandi inizierà il 15 dicembre, avverrà attraverso uno smontaggio meccanico e l’uso di esplosivo. E non vedrà Autostrade tra le protagoniste dell’operazione sul viadotto crollato alla vigilia di Ferragosto, provocando 43 morti. Una volta terminato l’abbattimento, ci sarà al via alla Ricostruzione “entro la fine di marzo”. Il cronoprogramma dei lavori è stato illustrato dal sindaco di Genova ...

Ponte Morandi : Bucci : "Almeno 100 appartamenti abbattuti" - : Presentato il progetto per la demolizione del viadotto in Procura. Il sindaco commissario ha annunciato l'esclusione di Autostrade e la partecipazione di dieci aziende al progetto. L'avvio dei lavori ...

Ponte Genova : Bucci - Autostrade fuori da demolizioni : Il sindaco-commissario: 'Saranno almeno 100 gli appartamenti che verranno abbattuti su 256 abitazioni sfollate. Poi vedremo se ce ne saranno altri' - Su tempi e modi per la demolizione del Ponte di ...

Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione Ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...

Ponte Morandi : Bucci : “Almeno 100 appartamenti abbattuti” : Ponte Morandi: Bucci: “Almeno 100 appartamenti abbattuti” Presentato il progetto per la demolizione del viadotto in Procura. Il sindaco commissario ha annunciato l’esclusione di Autostrade e la partecipazione di dieci aziende al progetto. L’avvio dei lavori di ricostruzione è previsto per il 31 marzo Parole ...

Ponte - Bucci : ricostruzione dal 31 marzo : 18.02 Il Commissario straordinario alla ricostruzione e sindaco di Genova,Bucci, in procinto di consegnare in Procura il progetto di demolizione dei monconi del Ponte Morandi, si dice convinto che "il 15 dicembre"potremo iniziare a demolire "Il progetto è solido e fatto in modo da poter far partire la ricostruzione il 31 marzo 2019",e "sarà firmato da 10 aziende", ha aggiunto."Autostrade non parteciperà alle demolizioni. Spero di fare un ...

Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione Ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...

Ponte Genova : Bucci - il 15 dicembre parte demolizione - a marzo ricostruzione : La demolizione di Ponte Morandi inizierà a metà dicembre. Ne è convinto il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che ha detto:"Sono convinto che il giorno 15 vedremo le macchine in funzione". Per i tempi di ricostruzione, il sindaco ha detto:"I tempi sono quelli per iniziare a ricostruire alla fine del mese di marzo"