M5S | parlamentari irritati per il via libera alle ' segnalazioni' di comportamenti

"Da democrazia diretta a sorveglianza diretta". Parlamentari M5S sbuffano per il "clic spia" : "Se dico ciò che penso sono il primo ad essere segnalato". Un deputato M5s alla prima legislatura legge sul suo smartphone cosa prevede nel dettaglio questo nuovo strumento dal nome "Segnalazioni". L'avviso ai naviganti è stato lanciato ieri sera dal blog delle Stelle: "Tutti gli iscritti potranno segnalare in maniera puntuale e tempestiva iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi che stanno alla base del ...

Matteo Salvini - il retroscena : trenta parlamentari pronti a lasciare il M5S per la Lega : Matteo Salvini non può dirlo ma è preoccupato per la tenuta di Luigi Di Maio e dei gruppi del Movimento 5 stelle. Con il vicepremier grillino il leader della Lega sta portando avanti la linea dura ...

Berlusconi : molti parlamentari M5S sosterrebbero un governo di centrodestra : 'La metà dei parlamentari di M5s non potrebbe più essere ricandidato, per la regola dei due mandati e la maggior parte sono persone senza arte né parte e andrebbero a casa. Credo che molti di questi ...

Berlusconi : molti parlamentari M5S sosterrebbero un governo di centrodestra : "La metà dei parlamentari di M5s non potrebbe più essere ricandidato, per la regola dei due mandati e la maggior parte sono persone senza arte né parte e andrebbero a casa. Credo che molti di questi parlamentari sarebbero spinti ad entrare in un nuovo gruppo a sostegno di un governo di centrodestra". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi intervenendo a un'iniziativa di FI ...

L'ira dei parlamentari M5S sull'eco tassa : "La Lega prima firma un emendamento e poi Salvini lo disconosce" : Condiviso e sottoscritto dalla Lega. I parlamentari M5s sono disorientati: "Ci accusano di aver fatto un blitz in commissione e di aver inserito l'eco tassa sulle auto inquinanti per incentivare il trasporto ecologico ma i leghisti erano d'accordo". Ed ecco i documenti.Come si legge la proposta di modifica alla manovra a firma del leghista Viviani sulla pesca marittima è stata riformulata inserendo il "bonus malus sulle emissioni di CO2 ...

Rosatellum - ddl Lega-M5S per tenere lo stesso sistema di voto anche in caso di taglio parlamentari. “Necessità tecnica” : tenere la legge elettorale (il cosiddetto Rosatellum) così com’è e renderla immediatamente applicabile anche in caso di riforma costituzionale che taglia il numero di deputati e senatori. Il ddl a prima firma di Roberto Calderoli (Lega), e del capogruppo M5s Stefano Patuanelli insieme al vice Gianluca Perilli inizia oggi 20 novembre il suo iter in commissione Affari costituzionali al Senato. Un intervento che, fanno sapere fonti della ...

Europarlamentari M5S in visita alla Selene : Un esempio di quell'economia circolare che, hanno spiegato gli esponenti Cinque Stelle, vogliamo accelerare in Italia e in Europa. di Redazione

Condono Ischia - i parlamentari campani di Forza Italia "in soccorso" del M5S : Il Senato ha ripristinato la norma originaria sul Condono per Ischia contenuto nel dl su Genova. Un'ampia maggioranza ha...

Luigi Di Maio : “Tagli di 2 milioni di euro a stipendi di 300 parlamentari M5S per gli alluvionati” : Luigi Di Maio, intervenuto a 'Non è l'arena' su La7 ha annunciato i tagli agli stipendi dei parlamentari del M5S: "Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle continuiamo a tagliarci lo stipendio, da luglio a settembre taglieremo 2 milioni di euro a 300 parlamentari e li doneremo alle Regioni alluvionate. Sono un piccolo segnale ma per dire che ci siamo in prima persona".Continua a leggere

Maltempo - Protezione civile : apprezzamento per le donazioni dei parlamentari M5S : Il Dipartimento della Protezione civile esprime soddisfazione per la decisione del Vice Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, di donare le somme derivanti dal taglio dello stipendio dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali di ottobre–novembre 2018. È un segnale di vicinanza alle regioni colpite dall’eccezionale Maltempo delle ultime settimane, ma anche un segno di fiducia nei confronti ...

Fantinati (M5S) : “I parlamentari vengono pagati con soldi pubblici - giusto che vengano controllati” : Il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati (M5S) ha annunciato l'intenzione di proporre il rilevamento obbligatorio delle impronte digitali di senatori e deputati al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo in Aula e quello dei cosiddetti "pianisti". Per capire meglio la questione, Fanpage.it ha raggiunto il sottosegretario Fantinati per un'intervista sul tema.Continua a leggere

Fantinati (M5S) : “Prendiamo le impronte digitali ai parlamentari - basta con pianisti e assenteisti” : Sulla falsa riga del Ddl Concretezza, il sottosegretario alla Pd, Mattia Fantinati, propone l'introduzione dei controlli biometrici per i parlamentari: "Il deposito delle impronte digitali è previsto da tempo, ma non è obbligatorio. Chi lavora viene pagato con i soldi degli italiani: dobbiamo vigilare su come vengono spesi. La stessa cosa dovrebbe valere però con i parlamentari”.Continua a leggere

TAP - parlamentari M5S e il suo stesso ministero smentiscono Di Maio : “Non ci sono penali” : Non accennano a placarsi le polemiche dopo la conferma del Presidente del Consiglio del via libera alla TAP. Luigi Di Maio parla di penali di circa 20 miliardi di euro, ma a smentirlo sono alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e lo stesso ministero per lo Sviluppo Economico. Che è guidato proprio da Luigi Di Maio.Continua a leggere

"No Tap" iniziano una campagna per le dimissioni degli eletti M5S | Tre parlamentari a Conte : fateci vedere le carte : Nel pomeriggio a Melendugno è prevista un'assemblea pubblicadegli attivisti mentre domattina davanti alla Torre di San Foca ci sara'una manifestazione di protesta