Londra | in forte denaro WPP

A Londra - forte ascesa per Gvc Holdings : Brillante rialzo per Gvc Holdings , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,99%. L'andamento di Gvc Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del ...

Londra : in forte denaro 3I Group : Grande giornata per 3I Group , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,09%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Londra : Johnson Matthey in forte discesa : Retrocede molto Johnson Matthey , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,32%. La tendenza ad una settimana di Johnson Matthey è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Londra : Carnival in forte calo : Aggressivo avvitamento per la società con sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , che tratta in perdita del 2,26% sui valori precedenti. L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto al ...

Londra : scambi in forte rialzo per Persimmon : Brilla Persimmon , che passa di mano con un aumento del 6,41%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon ...

Londra : WPP in forte discesa : Aggressivo avvitamento per WPP , che tratta in perdita del 2,64% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Londra : scambi in forte rialzo per Bt Group : Prepotente rialzo per Bt Group , che mostra una salita bruciante del 2,02% sui valori precedenti. Il trend di Bt Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione ...

Londra : Berkeley Group Holdings in forte discesa : Aggressivo avvitamento per Berkeley Group Holdings , che tratta in perdita del 2,80% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Berkeley Group Holdings è più fiacca rispetto all'andamento ...

Londra : scambi in forte rialzo per Scottish Mortgage Investment Trust : rialzo per Scottish Mortgage Investment Trust , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,51%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra ...

Londra : in forte denaro Coca Cola HBC : Seduta decisamente positiva per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che tratta in rialzo del 2,42%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

A Londra - forte ascesa per Direct Line Insurance : Ottima performance per Direct Line Insurance , che scambia in rialzo del 3,12%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Direct Line ...

Londra : Evraz in forte discesa : Affonda sul mercato Evraz , che soffre con un calo del 3,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Evraz ...

Londra : Kingfisher in forte discesa : Ribasso scomposto per Kingfisher , che esibisce una perdita secca del 4,87% sui valori precedenti. L'andamento di Kingfisher nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa ...

Londra : Bp Plc in forte discesa : Ribasso scomposto per Bp Plc , che esibisce una perdita secca del 2,16% sui valori precedenti. L'andamento di Bp Plc nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo,...