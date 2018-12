Il governo dei No secondo Nardella

Accordo Figc-governo : 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani : E' previsto che il 5% dei diritti sia attribuito sulla base dei minuti giocati nel massimo campionato da giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani. L'articolo Accordo Figc-Governo: 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amnesty : “Da governo gestione repressiva delle migrazioni”. Il 2018? L’anno dei movimenti di massa per i diritti delle donne : “gestione repressiva del fenomeno migratorio”, “erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo”, “retorica xenofoba nella politica”, “sgomberi forzati senza alternative”. Sono alcuni dei passaggi dedicati all’Italia nel rapporto “La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019”, pubblicato da Amnesty International in occasione del 70esimo anniversario ...

Global Compact - si allunga lista dei Paesi assenti. In Belgio il sì spacca il governo : Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Marrakech, dove è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il Global Compact per la migrazione: l’accordo stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite che si pone l’obiettivo di garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali. Il governo italiano, come aveva annunciato Matteo Salvini, aspetterà il voto del Parlamento, ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni sono un mistero : è il governo dei rinvii : Il governo Conte ha incassato il via libera della Camera alla legge di bilancio, dopo aver posto la questione di fiducia. Il problema è che i deputati hanno approvato un provvedimento che non c'entra nulla con la manovra, senza Reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico, con decine di misure che saranno completamente stravolte.Continua a leggere

Francia - il sabato violento dei gilet gialli. Il governo 'Ora dialogo' : Le persone non vogliono pagare tanti soldi, molti ai Paesi del terzo mondo, che sono governati in maniera discutibile,, forse per proteggere l'ambiente. Scandiscono 'vogliamo Trump', amo la Francia'. ...

Corinaldo - Di Maio 'Il governo farà chiarezza. Ecco i nomi dei ragazzi morti'. Conte 'Responsabilità sia chiara e celere' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono previste ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il primo a intervenire, ...

Francia - i gilet gialli danno 'l assalto finale' al governo di Macron decine di fermati già prima dei cortei - timori per le violenze in ... : PARIGI - Dicono che quello di oggi sarà 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron : i gilet gialli stanno scendendo in piazza e la polizia francese ha già fermato e perquisito almeno 343 persone arrivate a Parigi e 34 di loro sarebbero in stato d'arresto ...

La Sanità italiana ancora sulle pagine dei giornali esteri : dal Guardian al Telegraph si parla del “governo scettico nei confronti dei vaccini” : La questione dei vaccini in Italia è diventata ormai da tempo di interesse internazionale, tanto da essere trattata anche nei quotidiani, nelle riviste e nei giornali più illustri del mondo. Uno degli ultimi in ordine cronologico è il britannico Guardian, poi ripreso da altre testate, che ha dedicato un articolo alla revoca di alcuni membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità da parte del Ministro Giulia Grillo. La scelta del ...

Manovra - niente soldi per gli orfani dei femminicidi. Carfagna attacca : "Bastardata del governo" : MILANO - Mara Carfagna, vice presidente della Camera ed esponente di Forza Italia, all'attacco del governo e delle scelte in materia di legge di Bilancio dopo la bocciatura della proposta di destinare ...

Appalti - governo vuol sottrarre alle gare i lavori fino a 2 - 5 milioni di euro. Ance : “90% dei bandi sarà senza concorrenza” : Il governo accelera sulle modifiche al Codice Appalti con l’intenzione di andare incontro alle richieste di semplificazione che arrivano dal settore dell’edilizia e delle infrastrutture. Ma i cambiamenti contenuti nelle bozze nel decreto semplificazioni, atteso mercoledì in consiglio dei ministri, sono così radicali che i costruttori riuniti nell’Ance sono i primi a fare muro avvertendo che con quelle novità “oltre il 90% ...

Francia - Il governo congela l'aumento dei prezzi : Il governo francese sospenderà per sei mesi l'aumento delle tasse sul carburante che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio 2019 e che ha scatenato le proteste in tutta la Francia, dei cosiddetti "gilet gialli", degenerata sabato scorso in vera guerriglia urbana. Lo ha dichiarato il primo ministro douard Philippe in un discorso in tv alla nazione, annunciando che allo stesso tempo saranno congelati anche i rincari di ...

