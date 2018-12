Il ciclista riprende l' uomo al volante con il cellulare | poi arriva la ' vendetta' del

Ciclismo – Che spasso con Diego Ulissi in ritiro - Aru riprende tutto : il ciclista italiano si improvvisa proprietario del carretto dei gelati [VIDEO] : Diego Ulissi ed il carretto dei gelati: scene esilaranti dal ritiro della UAE Team Emirates La stagione 2018 di Ciclismo è terminata da poco ma i corridori sono già a lavoro in vista del nuovo anno di gare. Croazia, Spagna e tanti altri sono i luoghi scelti dai team del World Tour per i primi raduni per la preparazione fisica per la stagione 2019. La UAE Team Emirates di Fabio Aru sta lavorando sodo a Tarragona, in Spagna, dove tra una ...