Giovinco sul suo futuro e sulla Juventus | “Può vincere la Champions”

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ha fatto grande il Toronto ed è amato da tutti in Canada: Sebastiancontinua a incantare sui campi della Major League Soccer e spera di farlo anche nella prossima stagione. “Nel mio piccolo sono riuscito a fare il “triplete” con la mia squadra, nessuno c’era riuscito in Usa, ne vado molto orgoglioso e spero di poter ripetere questi successi l’anno prossimo, teniamo molto alla nostra Champions“, le parole dell’attaccante che almeno per il momento non pensa a un ritorno in Italia. “A meno di clamorose situazioni di mercato il prossimo anno sarò ancora a Toronto, sarà l’ultimo anno di contratto e poi si vedrà“, spiega l’attaccante che ha sempre un debole per la sua ex squadra: “Laè forte, fortissima, con l’acquisto di Ronaldo ha alzato ulteriormente l’asticella, io dico che può ...