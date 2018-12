Calciomercato | indiscrezione clamorosa | Rakitic passerà dal Barcellona al PSG

sportfair

: Inaspettata svolta, c'è l'indiscrezione sul futuro di #Higuain: il #Milan lo scarica, torna alla #Juve? #calcio… - JuventusMania36 : Inaspettata svolta, c'è l'indiscrezione sul futuro di #Higuain: il #Milan lo scarica, torna alla #Juve? #calcio… - g_iallorossi : Ultima indiscrezione di mercato: #Monchi è volato in Belgio per Razvan #Marin, centrocampista dello Standard Liegi.… - LazioNews_24 : #Calciomercato, #Immobile di nuovo nel mirino del #Milan: l'indiscrezione ?? -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ivanpotrebbe lasciare ildurante la prossima sessione estiva di, secondo le ultime novità sarebbe promesso sposo del PSG Ivanpotrebbe lasciare presto il. Nella prossima estate il calciatore croato potrebbe infatti trasferirsi al PSG, questo secondo le ultime indiscrezioni apprese dagli spagnoli di ‘Catalunya Radio’ secondo i qualiavrebbe già messo in vendita la sua casa di Castelldefels ed avrebbe già iscritto la figlia ad un collegio francese. Per adesso si tratta solo di indiscrezioni, staremo a vedere selascerà davvero ilper volare in Francia sponda PSG.L'articolodalal PSG SPORTFAIR.