AL BOSCO DELLA CITTA' DI ROVERETO CON PISTOLA E COLTELLO

Fabrizio Corona aggredito nel “BOSCO DELLA droga” - Massimo Giletti : “È molto provato. Penso a una collaborazione “fissa” con lui” : “Stanotte l’ho sentito molto provato, molto preoccupato, mi ha detto di essersela vista davvero brutta. Insomma, non è stata una bella notte per lui“. Così Massimo Giletti ha commentato a Fanpage l’aggressione subita lunedì notte da Fabrizio Corona mentre stava girando un servizio per la sua trasmissione Non è L’Arena. “Lo sto raggiungendo adesso a Milano – ha aggiunto il conduttore -, è stato assalito ...

Fabrizio Corona aggredito al BOSCO DELLA droga. I tossici : “Lo stanno uccidendo aiuto!”. Lui : “Sono comparsi dal nulla - forse 50 - forse 30…” : “stanno uccidendo Corona, lo stanno uccidendo!“. È il grido d’aiuto che alcuni tossici hanno lanciato sbracciandosi nella direzione di una pattuglia di carabinieri, impegnata nei controlli sul perimetro del cosiddetto “bosco della droga” di Rogoredo a Milano. I militari avevano visto delle Land Rover parcheggiate e circondate da tossicodipendenti che si agitavano e avevano pensato che, come spesso accade, stessero ...

