Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRAFFICO REGOLARE TRA SALARIA E BOCCEA; RESTANDO IN ESTERNA, PER UN VEICOLO IN FIAMME, CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA A24 Roma TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 9:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TROVIAMO CODE TRA SALARIA E BOCCEA; PIÙ AVANTI, PER UN VEICOLO IN FIAMME, SI PROCEDE A RILENTO DALLA LAURENTINA ALLA A24 Roma TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 9:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E BOCCEA; PIU AVANTI, PER UN VEICOLO IN FIAMME, SI RALLENTA DALL’ARDEATINA ALLA A24 Roma TERAMO. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. QUALCHE PROBLEMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 8:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO E ANCORA TRA L’APPIA E LA A24 Roma TERAMO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 8:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E CASSIA; RESTANDO IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BOCCEA E PISANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LAURENTINA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA, DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA; RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI PROCEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 41 CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE APARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IN ESTERNA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PRENESTINA, PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E APPIA; MAGGIORI DISAGI SI SEGNALANO IN ESTERNA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA RomaNINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE NORD; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA TIBURTINA, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA RomaNINA; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, ...
Stadio Roma - Politecnico di Torino : quadro catastrofico per Viabilità - : Nella relazione preliminare sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, arrivata in Campidoglio, si mettono in risalto diverse criticità, con carenze che riguardano le aree esterne e il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 11 | 30
VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 11:30 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; È TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO, DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NUMEROSI PROBLEMI. ANCORA QUALCHE DISAGIO, INVECE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, INCIDENTE RIMOSSO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULL’ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE VERSO Roma, TRAFFICO REGOLARE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: TORNATA REGOLARE LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA FERROVIARIA FL2 Roma TIVOLI AVEZZANO E SULLA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA ...
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