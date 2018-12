Valerio Scanu in lacrime a Vieni da me | la confessione sul fratello

Valerio Scanu fa una confessione e piange a Vieni da me : Vieni da me: Valerio Scanu piange pensando al fratello Valerio Scanu a Vieni da me ha aperto la puntata del martedì. Ospite da Caterina Balivo, il cantante ha aperto i cassetti della sua vita, parlando degli affetti e della carriera a dieci anni dall’esordio ad Amici di Maria De Filippi. Valerio Scanu non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte a un video del fratello e della famiglia. Il cantante è diventato da poco zio e ha ...

Beppe Vessicchio incorona Valerio Scanu dopo il rilascio di Dieci : “È un numero uno” : Beppe Vessicchio incorona Valerio Scanu e lo definisce un numero uno. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, l'amato direttore d'orchestra non nasconde la sua stima per l'artista sardo che ha avuto modo di ribadire in più di qualche occasione. "Valerio Scanu? Ha vinto Sanremo, ha vinto 'Bravo Bravissimo' quando aveva meno di 13 anni, ha vinto Tale e Quale…è un numero uno". Queste le parole con le quali Beppe Vessicchio ha commentato la ...

Alessandra Amoroso e Valerio Scanu dominano la classifica Fimi/Gfk : Al vertice ci sono Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. I due cantanti dominano la classifica Fimi/Gfk di questa settimana, occupando

Classifica FIMI del 12 ottobre : Alessandra Amoroso e Valerio Scanu in vetta - i Maneskin dominano ancora tra i singoli : Debutta al primo posto della Classifica FIMI del 12 ottobre l’album “10” di Alessandra Amoroso che festeggia così i suoi primi dieci anni di carriera che ha voluto ricordare con questo album di inediti uscito lo scorso 5 ottobre in seguito al primo singolo estratto “La stessa” e lo stesso giorno del secondo singolo “Trova un modo” scritta da Roberto Casalino. Al secondo posto troviamo Valerio Scanu con “DIECI”, anche lui con il nuovo album ...

Valerio Scanu infuriato : «La gente è proprio ignorante - io non copio Alessandra Amoroso» : 'Devo dire proprio che ho riso perché la gente è proprio ignorante', Valeri Scanu ha fatto uscire il suo nuovo album, 'Dieci', lo stesso giorno in cui Alessandra Amoroso ha lanciato il suo nuovo ...

Scanu copia Alessandra Amoroso? Valerio dice la verità sul titolo dell’album : Valerio Scanu e Alessandra Amoroso: perché i loro nuovi album si chiamano Dieci Valerio Scanu ha festeggiato il 5 ottobre 2018 ben 10 anni di carriera. Dopo essere stato ad Amici e per due volte sul palco dell’Ariston, dove ha vinto nel 2010, adesso Valerio si dedica ai festeggiamenti per il primo traguardo della sua carriera […] L'articolo Scanu copia Alessandra Amoroso? Valerio dice la verità sul titolo dell’album proviene ...

Tra Valerio Scanu e Maria De Filippi non scorre buon sangue - ecco cosa è successo. : Valerio Scanu, durante una conferenza stampa, lancia una frecciata a Maria De Filippi Che tra Valerio Scanu e Maria De L'articolo Tra Valerio Scanu e Maria De Filippi non scorre buon sangue, ecco cosa è successo. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valerio Scanu vs Maria De Filippi/ Ancora gossip dopo le frecciatine : un'artista lo minaccia di querela : Valerio Scanu ha lanciato un nuova frecciatina contro Maria De Filippi, durante la presentazione dell'album 'Dieci': le parole dell'ex vincitore di Amici.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:30:00 GMT)

'Dieci' - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Un disco che parla d'amore in tante forme differenti e sfaccettature, dell'amore come attitudine da cui scaturisce la propria visione del mondo e il modo con cui ci si …

Maria De Filippi - come si è ridotto Valerio Scanu : 'Non posso parlare se no rischio la querela' : In occasione della conferenza stampa per la promozione del suo nuovo cd, Dieci , Valerio Scanu torna a parlare indirettamente di Maria De Filippi . Il tutto è partito da una domanda posta da una ...

Valerio Scanu presenta Dieci - da Amici al nuovo album ripercorre 10 anni di carriera : Valerio Scanu presenta Dieci, il nuovo album di inediti in uscita oggi - venerdì 5 ottobre - per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera. Modera l'incontro Elvira Serra del Corriere della Sera che con Scanu condivide le origini: entrambi sono sardi. Oggi esce anche un altro album che celebra i 10 anni di carriera di un altro artista italiano: si tratta di Alessandra Amoroso che compie 10 anni in musica proprio insieme a Scanu. I due ...

Valerio Scanu - 10 anni di carriera celebrati con il nuovo album Dieci : ‘Ho detto tanti vaffa’ : “Nessun rimpianto, nessun rimorso”. E dalla sicurezza con cui lo dice, c’è da credergli: Valerio Scanu festeggia Dieci anni di carriera (era il 5 ottobre 2008 quando, appena diciottenne, si sedeva ad uno dei banchi nella scuola di Amici, il talent di Canale 5) con un disco di inediti, dopo aver celebrato la ricorrenza anche con un’autobiografia dal titolo Giuro di dire la verità. Intanto l’album si chiama Dieci, ...

Instore Tour di Valerio Scanu per Dieci - annunciati tutti gli eventi firma copie per il nuovo album : L'Instore Tour di Valerio Scanu per Dieci parte nel giorno del rilascio del disco. L'album, il cui approdo sul mercato è atteso per il 5 ottobre, contiene 10 inediti che raccolgono le esperienze fatte fino a questo momento tra vita privata e lavoro, a partire dall'esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi. Il disco sembra incentrato sul tema dell'amore, quello declinato in tutte le sue forme ma anche della maniera in cui siamo capaci di ...