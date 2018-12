Pioggia di vip agli Oscar della moda | e spunta Meghan Markle che infrange | di nuovo | il

GFVip - il web dipinge Francesco Monte come un maschilista : Pioggia di polemiche : Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta il web è tornato ad accusarlo, per il fatto che il concorrente spesso si descrive come un uomo all’antica. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne finisce nell’occhio del ciclone, da quando partecipa al reality. In passato era stato pesantemente criticato, per essersi espresso in modo piuttosto controverso sui baci ...