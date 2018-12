Dottori | tra aggressioni e denunce | la paura è un nemico Tutelarli significa difendere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un medico pauroso non svolge bene il suo compito. Viene assalito da dubbi, è preoccupato in modo eccessivo per gli effetti collaterali e tende a mettere in atto delle terapie meno invasive e quindi meno efficaci. Il problema del timore rispetto al proprio operato è molto elevato quando ci sono in ballo i familiari, tipo figli o genitori. È per questo che, solitamente, viene sconsigliato al medico di curare i propri congiunti. Anche larispetto alle eventuali conseguenze medico-legali dei propri interventi può divenire paralizzante e provocare delle pratiche mediche errate. Per fare un esempio comprensibile è come tirare un rigore in allenamento oppure in una finale di coppa dei campioni. La pressione psicologica può indurre l’errore.Le pratiche errate più frequenti del medico che ha timore delle conseguenze del suo operato sono: l’eccesso di richieste di esami, l’abuso ...