Deficit - l'Europa grazia Macron Sfora il 3% - ma niente procedura : Chi sperava nelle fila del governo giallo-verde nell'involontario assist delle nuove misure fiscali espansive strappate a Macron dai Gilet gialli da far valere nelle trattative di Giuseppe Conte con l'Europa rimarrà deluso. Già, perché dopo il messaggio di ieri sera del numero uno dell'Eliseo alla nazione Segui su affaritaliani.it

Giovanni Tria verso la resa all'Europa : 'Il Deficit va ridotto - ma non decido io' : Arrivano le prime crepe nel governo sulla trattativa con Bruxelles sulla manovra economica. È il ministro dell'Economia Giovanni Tria a fare l'apertura più esplicita nei confronti delle richieste dell'Ue: 'È ovvio che se è possibile un accordo con la commissione Ue forse è preferibile andare a una riduzione ...

Manovra - ultimatum dell’Europa per correggere il Deficit. E la maggioranza spera che Macron sfori il 3% : Entro mercoledì 12 dicembre l’esecutivo M5s-Lega deve presentare una proposta concreta di correzione, con modifiche “considerevoli” al progetto di bilancio nel prossimo triennio e che consenta, almeno nella forma, di rientrare dalla “deviazione senza precedenti” dalle regole Ue che porta Roma verso le sanzioni. È questo l’ultimatum che arriva dall’Europa alla vigilia dell’incontro tra il premier Giuseppe ...

Conte avverte l'Europa : "No Deficit sotto il 2%". E Salvini : "Quota 100 resta" : Giuseppe Conte tratta con l'Unione Europea per evitare la manovra di infrazione e allo stesso tempo rende noto che il governo non starebbe lavorando a una correzione della Finanziaria che porti il deficit italiano nel 2019 sotto alla soglia del 2%.Il premier, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'incontro, a Palazzo Chigi, con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha ...

Conte al lavoro sul Deficit. Vertice con i vice per la risposta all'Europa : L'obiettivo è trovare 8 mld di euro per evitare la procedura di infrazione. Ma i due vicepremier tengono il punto su Reddito di cittadinanza e quota 100 -

Manovra - il piano di Conte al G20 : riduzione del Deficit al 2% per ricucire con l'Europa : IL RETROSCENA ROMA Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più...

Salvini e Di Maio aprono all’Europa sul Deficit : “Il 2 - 2 o il 2 - 6%? Non ci attacchiamo ai decimali” : Questa sera al vertice di maggioranza si saprà se siamo di fronte ad una svolta reale o è solo un escamotage per passare il cerino ai «censori» dei conti italiani e poter dire che c’è un pregiudizio politico a Bruxelles dove trovare un compromesso è impossibile. Per il momento rimangono le parole di Matteo Salvini che apre alla possibilità di ridur...

Manovra - arriva la bocciatura dell'Europa : aperta la strada alla procedura per Deficit : Rep Oggi la Ue boccia la Manovra: 'Violate le regole sul debito' dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

Ocse taglia le stime sull'Italia. Timori per Deficit e superamento Fornero : 'Rischio per l'Europa' : Nell'ultimo Economic Outlook l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico parla di una perdita di slancio dell'economia tricolore prevedendo un pil in aumento dell'1% quest'anno e ...

Manovra - anticipazione da Bruxelles : l'Europa ci boccia sul debito e non sul Deficit - disastro economico : La Commissione Ue boccia la Manovra italiana , ma lo scenario è il peggiore possibile. Pochi dubbi sul verdetto atteso da Bruxelles: sarà negativo. Secondo Repubblica , però, il 'no' dell'Europa non ...

Manovra 2019 - Tria all’Europa : il Deficit al 2 - 4 non si tocca. La risposta : La Manovra 2019 andrà avanti così: questo il succo della lettera che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea. Lo ha fatto entro i termini richiesti con la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019 insieme a una lettera di accompagnamento che ne illustra strategia e contenuti. Il nuovo DPB è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Inviato anche il ...

Dall'Europa nuova doccia fredda : Italia ultima nella crescita - verso Deficit 2.9% Tria protesta : Bruxelles taglia al ribasso le previsioni sul nostro Pil. 'Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni aumenteranno la spesa pubblica' dice la Commissione. Il ministro replica: 'La vostra è un ...

Crescita - interessi - Deficit : i numeri che isolano l’Italia in Europa : La manovra italiana va in controtendenza rispetto ai programmi di bilancio degli altri 18 Paesi dell’Eurozona. E i numeri aiutano a spiegare l’isolamento che il ministro dell’Economia Tria si trova ad affrontare. Ora il titolare dei conti italiani lavora alla risposta da mandare alla Commissione entro il 13 novembre. Ma è il confronto con i piani dei conti di tutti gli altri Paesi dell’area euro a misurare la ...