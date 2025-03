Oasport.it - LIVE Paolini-Linette, WTA Miami 2025 in DIRETTA: continua a piovere, programma fermo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:16 La pioggiaa non risparmiare. Le partite non ricominceranno prima delle 22.00.20:42 Altro rinvio con i match che non riprenderanno prima delle 21.30.20.05 Le partite non riprenderanno prima delle ore 21.00 italiane, le previsioni meteo non sono delle migliori.19:22 Arriva la pioggia in quel di. Match sospeso sul 4-3 e servizio tutto a favore di Korda. Ci sarà ancora da attendere prima dell’ingresso in campo di Jasmine. Vi terremo ovviamente aggiornati.18:36 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Siamo nel corso del terzo set della sfida maschile tra Monfils e Korda. Al termine di questo match toccherà dunque all’azzurra. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale del torneo WTA ditra Jasminee la polacca Magda