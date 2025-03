Agi.it - Una folla al Gemelli aspetta Papa Francesco

AGI - Unadi fedeli è presente nel piazzale del Policlinico Agostinodi Roma dove, intorno alle 12,si affaccerà per un breve saluto e una benedizione. È la prima apparizione pubblica del Pontefice dopo il ricovero. Dopo l'apparizione, il pontefice sarà dimesso per far ritorno a Santa Marta dove lono due mesi di convalescenza per l'infezione polimicrobiotica per la quale era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio.