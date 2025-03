Sport.quotidiano.net - L’Atalanta tra un mese potrebbe recuperare Odilon Kossounou per lo sprint finale

Bergamo, 23 marzo 2025 – Il rinforzo per lodel campionato, peressere. Il percorso di recupero dello statuario difensore centrale ivoriano prosegue senza intoppi, come ha confermato lo stesso giocatore sui social, postando una gallery dal contenuto incoraggiante, durante una seduta di macchinari in palestra e corredata dal messaggio ‘One step closer’. Il centrale classe 2001 è fermo da due mesi dopo l’infortunio del tendine degli adduttori di destra, che lo ha costretto il 18 gennaio a sottoporsi ad un’operazione chirurgica - eseguita a Barcellona dall'equipe del dottor Ramon Cugat, il “mago dei tendini” - prima di iniziare un lento percorso riabilitativo con previsione trimestrale, svolto al centro sportivo di Zingonia. Tra quattro o cinque settimane il 24enne centrale ivorianoessere pronto per il rientro, con la possibilità di giocare le ultime decisive gare di campionato, a maggio.